O nouă navă militară rusească s-a scufundat în șantierul naval înainte de a intra în serviciu activ

Pe 8 august 2025, noul remorcher militar Kapitan Ușakov, care se afla în etapa finală de echipare într-un șantier naval din Sankt Petersburg, a început să se încline puternic spre tribord. În ciuda eforturilor depuse pe timpul nopții de echipele șantierului naval și de serviciile de urgență pentru a stabiliza nava, remorcherul s-a răsturnat în cele din urmă și s-a scufundat, în dimineața zilei de 9 august, transmite UK Defence Journal.

Kapitan Ușakov, construit conform unui proiect modern (Project 23470) pentru diverse roluri, inclusiv remorcarea, navigarea în gheață și căutarea și salvarea, este o navă cu o lungime de aproape 70 de metri și un deplasament de aproximativ 3.200 de tone. Era prevăzut să se alăture Detașamentului 566 de nave de sprijin al Flotei Nordice din Murmansk și să devină operațional până la sfârșitul anului 2024.

Cauzele și implicațiile scufundării

Autoritățile au deschis o anchetă asupra incidentului, iar concluziile preliminare sugerează că inundarea compartimentului mașinilor auxiliare a fost cauza înclinării fatale. Pierderea unei nave aproape finalizate înainte de punerea în funcțiune ridică semne de întrebare cu privire la supravegherea siguranței în etapele critice de echipare, cu potențiale implicații pentru pregătirea navală a Rusiei.

Un inginer naval anonim a descris incidentul ca pe „o defecțiune rară, dar revelatoare, în practicile de bază ale șantierelor navale”. El a subliniat că o navă în această etapă de construcție se află într-un „mediu controlat”, iar stabilitatea sa este bine cunoscută. Pentru ca o navă de această dimensiune să se răstoarne la chei, a concluzionat el, „ceva a mers foarte prost, fie în modul în care au fost secvențiate lucrările, fie în modul în care au fost monitorizate marjele de siguranță”.

Inginerul a sugerat, de asemenea, că incapacitatea de a stabiliza nava peste noapte indică faptul că „fie integritatea etanșeității nu a fost menținută, fie echipajul de la fața locului nu dispunea de echipamentul sau pregătirea adecvată pentru a contracara rapid înclinarea”.

El a avertizat că pierderea unei nave auxiliare cheie înainte chiar de a intra în flotă este „o lovitură dură pentru orice flotă”, subminând încrederea în procesele șantierului naval și ridicând „întrebări incomode cu privire la controlul calității”.