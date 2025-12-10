Compania românească BlueSpace Technology a anunțat că va construi primul laborator de testare a amprentei electromagnetice pentru vehicule militare din România și regiune, la Moreni. Investiția va fi de 3-4 milioane de euro, a anunțat Constantin Pintilie, CEO al companiei, la un eveniment organizat în municipiul din Dâmbovița, unde compania dezvoltă, împreună cu o filială Romarm, vehiculul blindat VLAH.

„Avem deja finanțare pentru proiect”, a spus Pintilie, care a precizat că laboratorul EMI/EMC va fi construit pe platforma industrială din Moreni, dar în afara Uzinei Automecanică Moreni.

