Regimentele rusești au desfășurat foarte puține vehicule blindate în Ucraina în acest an. Principalele ofensive ale rușilor – în regiunea Sumî din nord, în jurul orașului Kupiansk din regiunea Harkov din nord-est și în jurul orașului Pokrovsk din regiunea Donețk din est – au fost toate desfășurate de mici echipe de infanterie care mărșăluiau pe jos sau pe motociclete, transmite publicația TrenchArt. Rușii nu au folosit, aparent, tancuri deoarece au dorit să le păstreze pentru o altă operațiune. Peste 1.000 de astfel de vehicule sunt concentrate în est, în ciuda pierderilor masive de peste 25.000 de vehicule blindate. Este o combinație de tancuri noi și unități recondiționate din diversele unități de stocare.

De aceea, următoarea ofensivă ar putea fi însă diferită: ar putea fi condusă de tancuri. Această ofensivă „va fi mai amplă, mai sângeroasă și concentrată pe regiunea Donețk”, a avertizat analistul finlandez Joni Askola.

Semne ale unei ofensive iminente

Într-un semn amenințător al confruntării care se apropie, zeci de mii de întăriri rusești se îndreaptă spre Pokrovsk. Printre acestea se numără pușcași marini și parașutiști detașați din Sumî, precum și soldați ai Diviziei 70 de pușcași motorizată, detașați din regiunea Herson din sudul Ucrainei.

Divizia 70 aduce tancurile T-90 și T-72 și alte vehicule blindate, la fel ca și alte formațiuni. Analistul Unit Observer a observat tancurile pe camioane de mare tonaj care se îndreptau de la Herson spre Donețk.

Întăririle ar putea contribui la stabilizarea a ceea ce a mai rămas din avansul de 14 km pe care infiltrații ruși l-au realizat în nord-estul Pokrovskului în urmă cu o lună. După aceea, este probabil să lanseze un atac mecanizat major asupra Pokrovskului, ultima fortăreață urbană dintre forța rusă de 700.000 de soldați din Ucraina și „centura fortărețelor” din orașele estice care se întinde de la Kramatorsk la Sloviansk.