Israelul face un nou pas în dezvoltarea apărării aeriene și pariază pe o tehnologie care, până nu demult, părea mai degrabă SF: armele cu laser montate direct pe aeronave.

Compania Elbit Systems lucrează deja la adaptarea sistemului său de mare putere XCalibur pentru utilizare pe avioane și elicoptere.

Proiectul nu este doar experimental. A fost contractat oficial, iar acordul a fost semnat încă de la finalul lui 2025, potrivit CEO-ului companiei, Bezhalel Machlis.

Miza este clară: costuri mult mai mici pentru interceptarea amenințărilor moderne, în special drone și rachete.

Astăzi, fiecare interceptare cu sistemele clasice vine cu un preț considerabil. Rachetele Tamir folosite de Iron Dome costă între 40.000 și 100.000 de dolari bucata. În comparație, un foc de laser ar putea costa doar câțiva cenți, potrivit InterestingEngineering.

Iar aici apare schimbarea de paradigmă.

În multe situații, dronele atacatoare sunt mai ieftine decât rachetele care le doboară. Dacă un sistem laser poate inversa acest raport, atunci „economia” conflictului se schimbă complet: nu mai este scump să te aperi, ci devine costisitor să ataci.

Machlis a vorbit despre acest proiect în fața acționarilor, în cadrul prezentării rezultatelor anuale. Planul este dezvoltarea a două versiuni: un sistem de tip pod pentru avioane de luptă și o variantă dedicată elicopterelor, numită „Sting”.

De ce în aer și nu la sol

Mutarea laserelor pe aeronave nu este întâmplătoare. Dimpotrivă.

„Avantajul laserului aerian este că este mai puțin afectat de umiditate, ploaie, praf și condițiile atmosferice, cu cât urci mai sus”, a explicat Machlis.

Cu alte cuvinte, sistemele ar putea funcționa deasupra norilor, evitând o mare parte din limitările care afectează apărarea antiaeriană clasică.

În plus, poziționarea în aer oferă un avantaj esențial: vizibilitate mai bună și reacție mai rapidă.

Aeronavele pot detecta și urmări țintele mai devreme, înainte ca acestea să ajungă în raza sistemelor de la sol. În prezent, sisteme precum Iron Dome pot fi afectate de vreme, de obstacolele din teren sau pur și simplu de distanță.

Un laser montat pe avion schimbă această ecuație. Vezi mai devreme, reacționezi mai repede.

Problemele nu au dispărut

Totuși, tehnologia nu este încă gata de implementare pe scară largă. Provocările sunt serioase.

„Trebuie să miniaturizezi componentele”, a spus Machlis. „În timp ce te afli în mișcare, trebuie să te fixezi pe țintă într-un mod extrem de precis.”

Laserele de mare putere generează cantități uriașe de căldură. Iar răcirea lor nu este deloc simplă, mai ales pe o platformă unde fiecare kilogram contează, cum este o aeronavă.

Spațiul este limitat. La fel și energia disponibilă.

De aceea, sistemele aeropurtate vor avea nevoie de generatoare compacte și soluții de răcire eficiente, integrate inteligent în platformă.

Mai apare o problemă: stabilizarea. Atât ținta, cât și platforma de lansare sunt în mișcare. Asta înseamnă că fasciculul trebuie menținut perfect aliniat, în condiții dinamice.

Soluția? Sisteme de urmărire extrem de precise și optică adaptivă, capabilă să corecteze distorsiunile fasciculului în timp real.

Un pariu cu miză globală

În ciuda acestor obstacole, conducerea Elbit Systems este optimistă.

Machlis susține că firma poate „depăși toate aceste provocări” și că, după investiții consistente, sistemele vor deveni operaționale în cadrul forțelor aeriene.

Mai mult decât atât, el vede o oportunitate globală.

„Cred că există o piață mare pentru acest tip de sistem la nivel mondial”, a spus CEO-ul.

Și nu doar în scop defensiv.

„Vreau să mai adaug că laserul de mare putere nu este doar o armă defensivă. După cum vă puteți imagina, are și alte aplicații”, a declarat Machlis.

Ce înseamnă, concret, aceste „alte aplicații” nu este deocamdată clar. Dar direcția este evidentă: laserul devine, treptat, o componentă centrală în viitorul conflictelor moderne.