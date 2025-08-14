Pakistanul se dotează cu o nouă „unitate de rachete”, la trei luni după cea mai gravă confruntare cu India din ultimele decenii: „Poate lovi inamicul din toate direcţiile”

Pakistan, care celebrează cu mare pompă Ziua sa Naţională, a anunţat miercuri că se dotează cu o nouă „unitate de rachete”, la trei luni după cea mai gravă confruntare din ultimele decenii cu vecinul său indian, informează joi AFP, citată de Agerpres.

„Această unitate, cu tehnologia sa, poate lovi inamicul din toate direcţiile” şi „îmbunătăţi capacităţile noastre militare convenţionale”, a afirmat prim-ministrul Shehbaz Sharif într-un discurs susţinut miercuri seara, celebrând fondarea ţării după împărţirea teritorială din 1947, odată cu retragerea colonizatorului britanic.

Între 6 şi 10 mai, Pakistanul şi India s-au atacat cu rachete, drone şi tiruri de artilerie. Lumea întreagă se temea că se va ajunge la un punct fără întoarcere, pentru că cele două ţări – care numără împreună aproape o cincime din populaţia planetei – deţin arme nucleare.

Peste 70 de persoane, în marea lor majoritate civili, au fost ucise în această confruntare care s-a încheiat printr-un armistiţiu anunţat, spre surpriza generală, de Washington.

Pakistanul dispune deja de rachete sofisticate, pe care le-a desfăşurat în timpul recentului conflict cu India alături de avioane de luptă chineze J-10C Vigorous Dragon şi sino-pakistaneze JF-17 Thunder, de asemenea echipate cu rachete aer-aer.

Islamabadul a anunţat în iunie că discută despre achiziţia a 40 de avioane de vânătoare chineze şi de rachete balistice, după ce reuşise să doboare mai multe avioane indiene, dintre care cel puţin unul Rafale, potrivit mai multor surse militare.

Cu nouă miliarde de dolari – exceptând salariile -, Apărarea, în creştere cu 20% anul acesta, rămâne al doilea domeniu de cheltuieli al Islamabadului, care a scăpat la limită de faliment în 2023, datorită unui nou împrumut din partea Fondului Monetar Internaţional (FMI).