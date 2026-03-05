Pentagonul și cel puțin un stat din Golful Persic sunt în negocieri pentru achiziția de drone interceptoare produse în Ucraina, ca răspuns la atacurile dronelor iraniene Shahed, potrivit unor surse din industria ucraineană, citate de Financial Times.

Statele din Golf au folosit rachete Patriot pentru a se apăra împotriva valurilor de drone iraniene Shahed, însă stocurile acestor interceptoare costisitoare se diminuează rapid.

Alternative accesibile

Oficialii locali caută alternative mai accesibile, inspirându-se din experiența Ucrainei, care a dezvoltat interceptori produși în serie la câteva mii de dolari pentru a contracara atacurile similare ale Rusiei. Pentru comparație, o dronă Shahed costă aproximativ 30.000 de dolari, în timp ce un interceptor PAC‑3 din cadrul sistemului Patriot poate depăși milioane de dolari.

Un oficial ucrainean a descris discuțiile cu Pentagonul ca fiind „sensibile”, dar a confirmat interesul pentru dronele de interceptare ucrainene, capabile să doboare Shahed la un cost redus. Experți din industrie subliniază că orice vânzare trebuie coordonată cu Kievul pentru a nu diminua capacitățile defensive ale Ucrainei.

Amenințarea Shahed-urilor

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat discuții cu liderii Qatarului și Emiratelor Arabe Unite privind folosirea tehnologiei ucrainene anti-drone. „Experiența Ucrainei în combaterea dronelor Shahed este în prezent cea mai avansată din lume”, a spus Zelenskyy, subliniind că orice cooperare trebuie să protejeze și capacitatea defensivă a țării sale.

Iranul deține zeci de mii de drone Shahed și le-a lansat sute de exemplu împotriva statelor din Golf, încercând să epuizeze rachetele sol-aer și aer-aer ale adversarilor. Aceste drone sunt greu de interceptat, deoarece pot fi lansate de oriunde și zboară la joasă altitudine.

Ucraina folosește mai multe tipuri de interceptori:

Merops : dronă cu aripi fixe, fabricată de companii finanțate de fostul CEO Google, Eric Schmidt. Este concepută pentru interceptarea dronelor Shahed la costuri reduse.

: dronă cu aripi fixe, fabricată de companii finanțate de fostul CEO Google, Eric Schmidt. Este concepută pentru interceptarea dronelor Shahed la costuri reduse. Sting : dronă quadcopter în formă de glonț, produsă de Wild Hornets, utilizată pe bărci drone Magura în largul coastei Odessei.

: dronă quadcopter în formă de glonț, produsă de Wild Hornets, utilizată pe bărci drone Magura în largul coastei Odessei. General Cherry: dronă de interceptare rapidă, specializată în vânarea dronelor Shahed.

Intercetorii ucraineni pot atinge viteze de până la 250 km/h, suficient pentru a intercepta drone Shahed care zboară cu aproximativ 185 km/h. Totuși, Ucraina nu dispune încă de interceptori eficienți împotriva noilor drone Geran‑3 produse de Rusia, care ating viteze de peste 550 km/h.

Unele dintre aceste drone folosesc viziunea computerizată pentru a fixa ținta, în timp ce altele sunt ghidate de la distanță. Costul redus și flexibilitatea tacticilor fac aceste sisteme potrivite pentru a fi utilizate în Golful Persic, eliberând stocuri de interceptoare PAC‑3 pentru Ucraina, care le utilizează pentru apărarea împotriva rachetelor balistice și de croazieră avansate.

Tacticile iraniene imită modelul rus din Odesa: dronele Shahed zboară la joasă altitudine deasupra apei pentru a evita radarul și a deruta interceptorii. Experții ucraineni consideră că dronele desfășurate în largul mării sunt cele mai ușor de interceptat.

Videoclipuri recente arată Shahed lovind o antenă satelit la o bază americană din Manama (Bahrain), ceea ce subliniază eficiența și pericolul acestor drone chiar și în fața unor sisteme sofisticate.