Polonia a semnat vineri mai multe contracte pentru dotarea armatei cu un zid anti-drone destinat protecției frontierei de est a țării, precum și a NATO și a Uniunii Europene, potrivit AFP, preluat de Agerpres.

„Este un moment istoric (…) ne aflăm cu adevărat la o cotitură majoră în materie de apărare eficientă și performantă a frontierelor”, a declarat premierul Donald Tusk.

După finalizarea programului, granița Poloniei va deveni „cea mai bine protejată din Europa”, a adăugat acesta.

Valoarea proiectului se ridică la aproape 15 miliarde de zloți (aproximativ 3,6 miliarde de euro) și va fi acoperită în mare parte din fonduri europene SAFE, Instrumentul Acțiunea pentru Securitatea Europei, a precizat ministrul apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Sistemul, care va purta numele de cod SAN și pe care premierul Tusk l-a descris drept „cel mai modern din Europa”, va include 18 baterii anti-drone, 52 de plutoane de trăgători, 18 plutoane de comandă și aproximativ 700 de vehicule. Ministrul Kosiniak-Kamysz a anunțat că programul va fi complet operațional în doi ani.

Implementarea proiectului va implica colaborarea cu mai multe companii poloneze, atât de stat, cât și private, dar și cu grupul norvegian Kongsberg. Acesta din urmă va furniza cele 18 baterii CUAS, în valoare de circa 16 miliarde de coroane norvegiene (aproximativ 1,4 miliarde de euro).

Polonia și-a accelerat deja programul de modernizare a armatei

Polonia și-a accelerat deja programul de modernizare a armatei, investind miliarde de euro în achiziții de armament, pe fondul amenințării generate de invazia Rusiei în Ucraina, menționează AFP. Nevoia unui sistem anti-drone a devenit evidentă după incidentul din septembrie anul trecut, când forțele poloneze și aliatele NATO au fost nevoite să ridice aviația de vânătoare, în urma pătrunderii a aproximativ 20 de drone rusești în spațiul aerian polonez. Avioanele au reușit însă să doboare doar trei dintre acestea.

Programul SAN va completa apărarea antiaeriană multistratificată în curs de realizare, alături de sistemele Wisla, cu rachete americane Patriot cu rază medie de acțiune; Narew, bazat pe rachete britanice cu rază scurtă; și Pilica+, pentru apărare cu rază foarte scurtă.

Costul total al modernizării apărării antiaeriene va ajunge la 250 de miliarde de zloți (aproximativ 59 de miliarde de euro), a mai informat ministrul apărării.