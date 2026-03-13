Președintele sârb Aleksandar Vučić a confirmat că Serbia deține rachete de croazieră sol-sol supersonice de producție chineză, după ce imagini cu aceste arme montate pe avioane de vânătoare sârbe au apărut recent pe internet, relatează Agence France-Presse, citată de Agerpres.

Fotografiile, distribuite la începutul săptămânii pe rețelele sociale și pe bloguri specializate în domeniul apărării, par să arate rachete CM-400AKG, produse în China, instalate pe avioane de luptă MiG-29 de fabricație rusească.

Întrebat despre aceste imagini într-o intervenție la televiziunea publică din Serbia, Vučić a recunoscut existența armamentului, fără a oferi detalii suplimentare.

„Deținem lucruri pe care nu le arătăm. Avem un număr important și vom avea și mai multe ca acestea”, a declarat liderul sârb. El a adăugat că aceste arme sunt „extrem de scumpe” și „extrem de eficiente”.

🇷🇸⚔️Serbian Air Force operates some of the most heavily equipped MiG-29s in the world ✈️ The Serbian Air Force has integrated powerful long-range strike capabilities into its 4th-generation MiG-29 fighters. Serbian engineers have successfully integrated Chinese CM-400AKG… pic.twitter.com/HZaN5Ml9fH — Serbia in English (@serbiainenglish) March 13, 2026

Potrivit experților, racheta CM-400AKG – considerată versiunea de export a rachetei chinezești YJ-12 – ar putea atinge viteze apropiate de cele hipersonice.

Serbia, țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, este una dintre puținele state din Balcanii de Vest care nu fac parte din NATO. În ultimii ani, Belgradul a investit masiv în modernizarea armatei, invocând necesitatea menținerii unei politici de neutralitate militară.

Printre cele mai recente achiziții militare se numără comanda pentru 12 avioane de vânătoare Dassault Rafale, produse în Franța, contract estimat la aproximativ 2,7 miliarde de euro.

În același timp, Serbia menține relații apropiate și cu Rusia, de la care a cumpărat anterior echipamente militare.

Imaginile cu avionul sârb echipat cu noile rachete au provocat reacții în alte state din fosta Iugoslavie. Premierul croat Andrej Plenković a anunțat că va informa NATO cu privire la „acest tip de armament, nou în arsenalul armatei sârbe”.

Deși Serbia nu este membră a Alianței, Vučić a afirmat că Belgradul menține relații bune cu NATO și intenționează să le păstreze.

„Tot ceea ce facem are ca scop apărarea țării noastre”, a subliniat președintele sârb.