Rachetă de croazieră Kalibr a Rusiei, distrusă cu un lansator de rachete chinezesc / Cum a ajuns arma produsă de un aliat al Moscovei să fie folosită de ucraineni?

Forțele ucrainene au obținut un succes notabil în domeniul apărării aeriene în această săptămână, cu un sistem portabil de apărare aeriană (MANPADS) FN-6 de fabricație chineză, transmite Defence Blog. Acesta a fost folosit pentru a intercepta o rachetă de croazieră rusă Kalibr.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Această acțiune a avut loc în timpul unui baraj substanțial de rachete rusești care viza diferite regiuni ale Ucrainei. Interceptarea a fost confirmată de Centrul comun de instruire 143 „Podillia”, care a raportat doborârea rachetei Kalibr miercuri, în timp ce aceasta se apropia de o comunitate din vestul Ucrainei.

Racheta, un tip lansat frecvent de pe platformele navale rusești pentru lovituri de lungă distanță împotriva orașelor și infrastructurii, zbura la altitudine joasă. Unitatea a subliniat viteza necesară pentru angajare.

„Purtătorul MANPADS a avut doar câteva secunde pentru a reacționa și a angaja ținta. O lansare precisă – și Kalibr a fost distrusă în aer”, a transmis Centrul.

Fotografii și videoclipuri ale lansării și ale resturilor ulterioare au fost publicate ca dovezi.

Sistemul FN-6 și originea sa

Sistemul responsabil de interceptare, FN-6 (cunoscut și sub numele de „HongYing 6” sau „FeiNu-6”), este o armă de apărare aeriană ghidată prin infraroșu, lansată de pe umăr. Dezvoltat de Academia de Tehnologie Spațială din Shanghai (SAST), are denumirea NATO de „CH-SA-10”.

Conceput pentru a apăra unitățile terestre de aeronave care zboară la joasă altitudine, elicoptere și rachete de croazieră, FN-6 poate angaja ținte indiferent dacă acestea se apropie sau se îndepărtează.

Deși este în serviciul Armatei Populare de Eliberare a Chinei și exportat în țări precum Pakistan și Siria, prezența sistemului în Ucraina este legată de apariția sa pe piața neagră. Analiștii consideră că unele dintre aceste sisteme ar putea proveni din transporturi iraniene, confiscate ulterior și transferate în Ucraina ca parte a ajutorului militar occidental.

Citește și: Cum reușește Ucraina să își ferească de dronele Rusiei prețioasele avioane F-16: „Munca este destul de dificilă și intensă” / Până acum, Kievul a pierdut doar patru aeronave