dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
13 vizualizări
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Cum reușește Ucraina să își ferească de dronele Rusiei prețioasele avioane F-16: „Munca este destul de dificilă și intensă” / Până acum, Kievul a pierdut doar patru aeronave

Andrei Manole
18 noiembrie 2025
avion f-16 din dotarea ucrainei
Sursa foto: Profimedia Images
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Pentru a-și păstra avioanele de luptă Lockheed Martin F-16, fabricate în SUA, Forțele Aeriene Ucrainene au adoptat o strategie extrem de solicitantă: dispersarea, luptele nocturne și operarea la viteză maximă de pe piste mici și chiar de pe porțiuni de autostradă, transmite publicația Euromaidan Press.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Aceste operațiuni extrem de mobile, desfășurate în condiții dificile, sunt o necesitate, având în vedere amenințarea constantă și mortală reprezentată de rachetele și dronele rusești care vizează avioanele ucrainene.

Ritmul operațional este intens și plin de pericole, necesitând reacții rapide din partea echipajelor de la sol, care dispun de resurse insuficiente. După cum descrie un tehnician de întreținere rutina sa nocturnă, obiectivul este pur și simplu „să pregătești avionul, să urci pilotul în el și să te ascunzi în adăpost”.

„Munca este destul de dificilă și intensă, deoarece există lipsuri”, afirmă un alt membru al echipajului. Este vorba despre lipsuri de personal, piese de schimb și arme pentru cele aproximativ 85 de avioane F-16 promise Ucrainei.

În ciuda provocărilor, această abordare dispersată funcționează. După ce a pierdut patru avioane în primele 10 luni de operațiuni (care au început în august 2024), Forțele Aeriene nu au mai pierdut niciun avion F-16 din iunie, chiar dacă flota crește și numărul misiunilor crește. Cu toate acestea, pericolul rămâne palpabil, după cum povestește un membru al echipajului de la sol, care își amintește situații în care „chiar și după ce am lansat avionul, o [muniție rusă] zbura deasupra noastră și am avut literalmente timp să ne adăpostim, iar la 100 de metri distanță deja se auzea o explozie”.

F-16, care va deveni în curând cel mai numeros avion de vânătoare al Ucrainei, este utilizat în principal pentru misiuni de apărare aeriană.

Deși F-16 este o soluție provizorie capabilă, Kievul așteaptă cu nerăbdare sosirea eventuală a avionului suedez Saab JAS-39 Gripen, un avion de vânătoare proiectat în mod explicit pentru operațiuni de pe piste scurte și neîntreținute, care promite să facă aceste operațiuni dispersate și mai sigure și mai eficiente.

  • Andrei Manole este un jurnalist român specializat în tehnologie și apărare, cu articole publicate pe TechRider.ro. Analizează subiecte precum vehicule electrice, drone, securitate cibernetică și tehnică militară, combinând informații actuale cu perspective tehnice și geopolitice clare.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...