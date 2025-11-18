Cum reușește Ucraina să își ferească de dronele Rusiei prețioasele avioane F-16: „Munca este destul de dificilă și intensă” / Până acum, Kievul a pierdut doar patru aeronave

Pentru a-și păstra avioanele de luptă Lockheed Martin F-16, fabricate în SUA, Forțele Aeriene Ucrainene au adoptat o strategie extrem de solicitantă: dispersarea, luptele nocturne și operarea la viteză maximă de pe piste mici și chiar de pe porțiuni de autostradă, transmite publicația Euromaidan Press.

Aceste operațiuni extrem de mobile, desfășurate în condiții dificile, sunt o necesitate, având în vedere amenințarea constantă și mortală reprezentată de rachetele și dronele rusești care vizează avioanele ucrainene.

Ritmul operațional este intens și plin de pericole, necesitând reacții rapide din partea echipajelor de la sol, care dispun de resurse insuficiente. După cum descrie un tehnician de întreținere rutina sa nocturnă, obiectivul este pur și simplu „să pregătești avionul, să urci pilotul în el și să te ascunzi în adăpost”.

„Munca este destul de dificilă și intensă, deoarece există lipsuri”, afirmă un alt membru al echipajului. Este vorba despre lipsuri de personal, piese de schimb și arme pentru cele aproximativ 85 de avioane F-16 promise Ucrainei.

În ciuda provocărilor, această abordare dispersată funcționează. După ce a pierdut patru avioane în primele 10 luni de operațiuni (care au început în august 2024), Forțele Aeriene nu au mai pierdut niciun avion F-16 din iunie, chiar dacă flota crește și numărul misiunilor crește. Cu toate acestea, pericolul rămâne palpabil, după cum povestește un membru al echipajului de la sol, care își amintește situații în care „chiar și după ce am lansat avionul, o [muniție rusă] zbura deasupra noastră și am avut literalmente timp să ne adăpostim, iar la 100 de metri distanță deja se auzea o explozie”.

F-16, care va deveni în curând cel mai numeros avion de vânătoare al Ucrainei, este utilizat în principal pentru misiuni de apărare aeriană.

Deși F-16 este o soluție provizorie capabilă, Kievul așteaptă cu nerăbdare sosirea eventuală a avionului suedez Saab JAS-39 Gripen, un avion de vânătoare proiectat în mod explicit pentru operațiuni de pe piste scurte și neîntreținute, care promite să facă aceste operațiuni dispersate și mai sigure și mai eficiente.