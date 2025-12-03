Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunţat, miercuri, că a fost semnat contractul de achiziţie a unei corvete uşoare din clasa HISAR de la Guvernul Turciei, în valoare de peste 220 de milioane de euro fără TVA, scrie Agerpres.

Potrivit unui comunicat al MApN, ceremonia de semnare a contractului interguvernamental de achiziţie a corvetei s-a desfăşurat, miercuri, la sediul Ministerului Apărării Naţionale.

„Intrarea unei noi nave în serviciul Forţelor Navale este un pas concret, un pas care întăreşte capacitatea noastră de apărare la Marea Neagră. Nu vorbim doar despre tehnică militară, ci despre siguranţa României şi despre respectul faţă de militarii noştri care au nevoie cele mai bune condiţii pentru a-şi desfăşura misiunile”, a afirmat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, citat în comunicat.

Preţul total de achiziţie, conform contractului, este de 223 milioane euro fără TVA şi acoperă, pe lângă costul navei, instruirea personalului şi un pachet de suport logistic.

Contractul a fost semnat de generalul de brigadă dr. ing. Ion-Cornel Pleşa, şeful Direcţiei generale pentru armamente din MApN, şi de Mustafa Ilbaş, Chief Executive Officer (CEO) al Military Factory and Shipyard Management Inc. (ASFAT) din Ministerul turc al Apărării Naţionale.

Au fost prezenţi ministrul Radu Miruţă şi adjunctul ministrului turc al Apărării, Musa Heybet.

Din delegaţia turcă a făcut parte şi Ozgur Kivanc Altan, ambasadorul Republicii Turcia la Bucureşti.

La ceremonie au participat şi generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, şi viceamiralul Mihai Panait, şeful Statului Major al Forţelor Navale.

„Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a aprobat, în luna martie 2025, programul multianual pentru dotarea Forţelor Navale Române cu o navă nouă tip corvetă uşoară din clasa HISAR, în vederea iniţierii, de către Ministerul Apărării Naţionale, a demersurilor necesare pentru realizarea achiziţiei, iar Comisiile reunite de apărare ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au acordat, în data de 8 septembrie, în unanimitate, aviz favorabil pentru acesta achiziţie”, a amintit MApN în comunicatul citat.

Corveta din clasa HISAR face parte din programul de înzestrare al Forţelor Navale Române care are ca scop furnizarea unei capabilităţi destinate executării misiunilor de protecţie a elementelor de infrastructură critică maritimă, patrulare, precum şi misiuni de luptă.