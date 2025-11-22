Rusia a anunțat în această săptămână livrarea unui nou lot de sisteme TOS-1A către forțele armate, fiecare echipament fiind modernizat cu tehnologii anti-drone, un răspuns direct la amenințările crescânde ale dronelor FPV pe front. Anunțul a fost făcut de conglomeratul de stat Rostec, care gestionează producția prin subsidiara Uralvagonzavod, același producător al tancurilor T-72 și T-90, informează Interesting Engineering.

Potrivit companiei, noile sisteme au fost predate armatei ruse după o serie de teste pe teren ce au evaluat fiabilitatea mecanică, sistemele de ochire și performanțele în condiții variate. Livrările au fost programate înaintea Zilei Trupelor de Protecție Radiologică, Chimică și Biologică, o sărbătoare militară marcată anual în Rusia.

Unul dintre cele mai temute sisteme ale Rusiei în Ucraina

TOS-1A este unul dintre cele mai mediatizate și temute sisteme rusești din invazia Ucrainei. Aruncătorul de flăcări, montat pe șasiu de tanc T-72, lansează rachete termobarice capabile să acopere o suprafață de aproape 40.000 de metri pătrați într-o singură salvă.

Explozia creează o suprapresiune masivă, suficient de puternică pentru a distruge buncărele, pozițiile fortificate și vehiculele blindate. Pe front, sistemul a fost folosit de forțele ruse la distanțe de la câteva sute de metri până la câțiva kilometri.

Apărare anti-drone, prioritate strategică

În noua versiuni, Rostec afirmă că accentul a fost pus pe protejarea sistemului împotriva dronelor mici, o problemă majoră pentru toate vehiculele blindate rusești, vulnerabile în fața dronelor FPV cu încărcătură explozivă.

Detaliile tehnice nu au fost făcute publice, dar industria rusă montează tot mai des module de război electronic, avertizoare radar și blindaje de tip „cușcă” pentru a crește șansele de supraviețuire.

„Utilizarea în luptă este cea mai eficientă metodă de perfecționare continuă. Nu doar livrăm sisteme, ci le modernizăm în funcție de amenințările moderne”, a declarat Dmitri Semizorov, director general adjunct al Uralvagonzavod.

Un sistem fără echivalent direct

Rusia susține că TOS-1A nu are un echivalent direct în alte armate, și este mai puțin un lansator clasic de rachete și mai mult un vehicul blindat de asalt cu muniție devastatoare.

Canalele militare ruse prezintă frecvent TOS-1A în acțiune împotriva fortificațiilor ucrainene, însă verificarea independentă a acestor revendicări rămâne limitată.

Între timp, Uralvagonzavod testează o versiune modernizată a sistemului bazată pe platforma de tanc T-80, care ar urma să beneficieze de rază extinsă, precizie îmbunătățită și un control al focului mai automatizat.

Atât de faimos a devenit TOS-1A în războiul din Ucraina, încât imaginea sa a fost folosită recent pe o medalie comemorativă emisă în Regiunea Omsk pentru participanții la ceea ce Moscova numește „operațiunea militară specială”.