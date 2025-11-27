Autoritățile ruse au ordonat operatorilor de telecomunicații să introducă o blocare de 24 de ore a conectivității datelor mobile și a mesajelor SMS pentru toate cartelele SIM care intră din străinătate sau sunt reactivate după 72 de ore de inactivitate, potrivit TechSpot. Aceasta este o reacție la creșterea numărului de atacuri cu UAV și drone din partea Ucrainei.

Ministerul rus al Dezvoltării Digitale a anunțat că testarea „perioadei de pauză” a început pe 10 noiembrie.

„Carantina” pentru cartelele SIM, promovată ca măsură de apărare împotriva atacurilor cu drone

Potrivit Ministerului Dezvoltării Digitale, cartelele SIM care par să reintre în rețelele interne ale Rusiei după ce au fost conectate la sisteme străine sunt dezactivate automat până când abonatul confirmă că aparțin unui utilizator uman și nu unei aeronave fără pilot.

Orice cartelă SIM care a fost inactivă timp de 72 de ore sau la revenirea din roaming internațional este supusă unei blocări de 24 de ore.

Sistemul utilizează detectarea automată la nivel de rețea a activității de roaming. Atunci când un dispozitiv al abonatului se reautentifică în rețeaua unui operator rus după o conexiune străină, traficul este temporar pus în „carantină”.

„Cartelele SIM cu internet mobil pot fi amplasate în interiorul dronelor inamice și utilizate pentru navigarea acestora. Blocarea temporară va îmbunătăți protecția împotriva dronelor”, a declarat ministerul într-o postare pe contul său Telegram.

Utilizatorii au posibilitatea de a restabili accesul mai devreme

Utilizatorilor li se oferă o modalitate de a restabili accesul la rețea mai devreme. Compania de telecomunicații va trimite un SMS ce conține informații despre cum se pot ridica restricțiile.

Mesajele vor include un link către un test CAPTCHA, care le va cere utilizatorilor blocați să dovedească că sunt oameni. De asemenea, aceștia pot opta să sune compania și să elimine restricțiile prin verificarea identității lor la telefon.

„Aceste modificări au ca scop asigurarea siguranței cetățenilor ruși”, a declarat ministerul.

Perturbări în regiunile de frontieră

Regula generală a creat perturbări neintenționate, în special în regiunile de frontieră, unde dispozitivele mobile trec în mod obișnuit la operatori străini din cauza suprapunerii semnalelor. Utilizatorii din aceste zone au raportat pierderea serviciului chiar și fără a trece granițele naționale. Autoritățile au sfătuit rezidenții să oprească roamingul automat și să blocheze manual telefoanele la operatorii naționali pentru a evita să fie confundați cu călătorii care se întorc.

Problemele de conectivitate au devenit deosebit de problematice în regiunea Ulyanovsk, situată aproximativ la jumătatea distanței dintre Moscova și Kazahstan. Zona a întâmpinat restricții repetate ale datelor mobile de la mijlocul toamnei, după ce mai multe drone au atacat substații electrice și depozite de combustibil.

FSB-ul dorește controlului telecomunicațiilor

Politica de întrerupere a serviciilor corespunde cu eforturile mai ample de centralizare a controlului telecomunicațiilor sub Serviciul Federal de Securitate (FSB). Modificările legislative propuse ar conferi agenției autoritatea de a ordona suspendarea serviciilor, ca răspuns la „amenințări emergente”, definite în mod vag. Dacă ar fi adoptată, modificarea ar permite FSB efectiv să ocolească autoritățile civile de reglementare în ceea ce privește întreruperea serviciilor de telefonie mobilă și internet.

Ambele părți au utilizat din ce în ce mai mult drone pentru a lovi infrastructuri critice și ținte militare. Atacurile cu drone au ajutat Ucraina să perturbe operațiunile militare rusești și să avarieze rafinării importante.

Deși blocarea SIM-urilor ar putea perturba unele sisteme comerciale, este puțin probabil ca dronele cu rază lungă de acțiune să depindă de rețelele civile. Acestea dispun adesea de alte mijloace de navigație, inclusiv GPS, sisteme inerțiale, vizuale etc.

Rețeaua rusă, sub supravegherea tot mai strictă a statului

Analiștii din domeniul telecomunicațiilor și organizațiile pentru drepturile digitale au contestat fundamentul tehnic al acestei măsuri, subliniind că majoritatea dronelor ucrainene observate în conflict funcționează utilizând GPS, GLONASS sau sisteme de ghidare interne, mai degrabă decât rețelele mobile.

Grupul Access Now a susținut că întreruperile repetate par mai mult simbolice decât strategice, servind mai degrabă ca demonstrații de loialitate în rândul oficialilor locali decât ca măsuri autentice de apărare împotriva dronelor.

Din luna mai, regiunile rusești care se confruntă cu atacuri cu drone au recurs din ce în ce mai mult la întreruperea rețelelor mobile. Această abordare a dus la o serie de întreruperi parțiale în vestul și centrul Rusiei, serviciile fiind adesea întrerupte în apropierea infrastructurii energetice, a aeroporturilor și a complexelor industriale etichetate ca „instalații strategice”.

Rezultatul este o rețea națională sub supravegherea tot mai strictă a statului, în care fiecare nouă măsură introdusă în numele securității întărește supravegherea directă a comunicațiilor de către guvern. Deocamdată, călătorii care reintră în Rusia vor rămâne supuși deconectării automate și unei perioade de așteptare care reflectă abordarea guvernului în ceea ce privește controlul digital în timp de război.