Rusia pregătește și instruiește parașutiștii chinezi pentru operațiuni aeropurtate de mare amploare legate de Taiwan, informează serviciile secrete britanice

Royal United Services Institute (RUSI) a publicat și analizat documente care arată că, încă din 2023, Rusia s‑ar fi angajat să echipeze și să instruiască un batalion aeropurtat al Armatei Populare de Eliberare (PLA) pentru parașutări la scară largă. O pregătire care ar putea avea implicații directe într‑un scenariu legat de Taiwan, informează ArmyRecognition.

Materialele obținute de serviciile britanice descriu vehicule de luptă parașutabile, sisteme de parașutare de precizie, UAV‑uri și echipe de instructori care pregătesc trupele aeropurtate chineze.

Ce oferă Rusia

La baza pachetului se află vehicule proiectate pentru a fi lansate din transportoare Il‑76: BMD‑4M, un blindat amfibiu de aproximativ 13,5 tone dotat cu un tun de 100 mm, şi Sprut SDM1, un tun autopropulsat, capabil să folosească aceeași familie de muniții ca tancurile grele, inclusiv rachete pentru lovituri la distanță. Ambele platforme sunt suficient de ușoare pentru a fi aeropurtate și concepute ca să intre rapid în luptă după aterizare.

Suportul logistic şi mobilitatea trupelor sunt asigurate de transportoarele aeropurtate Rakușka, vehicule amfibii cu capacitate de a transporta echipamente, muniții și până la 12 soldați. Modelele descrise includ adaptări pentru a rezista la impactul aterizării şi interfețe pentru integrarea radiourilor și a software‑ului de comandă chinezești, ceea ce ar facilita legarea acestor platforme în rețeaua digitală existentă a PLA.

Importanța pachetului oferit de Rusia nu se oprește la vehicule

Tactic, combinația este concepută să transforme aterizările dispersate într‑un cap de pod coerent. BMD‑4M și Sprut pot înlătura obstacole ușoare, pot elimina poziții antiaeriene şi pot oferi supraveghere antitanc.

Rakușka scurtează linia de reaprovizionare. Vehiculele de dirijare a focului permit organizarea trupelor într‑un plan rapid de artilerie şi mortiere. De asemenea, permit intrarea în luptă la doar câteva minute de la aterizare. Toate acestea sunt adaptate la terenurile dificile pe care le oferă Taiwanul (estuare, terenuri accidentate, parcuri industriale traversate de canale sau zone inundabile).

Transferul nu este doar tehnic, ci şi operațional

Prin instruire în tehnici de parașutare și prin echipele sale de instructori, Moscova ar transmite Beijingului know‑how‑ul necesar pentru a folosi aceste echipamente la capacitate maximă. Pentru Rusia, cooperarea menține liniile de producție și adâncește legăturile industrial‑militare cu China, într‑un context marcat de sancțiuni.

Conform raportului britanic, asta implică revizuiri ale sistemelor de apărare aeriană pentru Taiwan. Practic, Taiwanul va trebui să acorde o atenţie sporită asupra unor posibile zone neconvenţionale de aterizare, locuri unde un atac rapid, susţinut de blindate ușoare și drone de supraveghere, ar putea crea un cap de pod dificil de neutralizat.

De asemenea, Taiwanul va trebui să ia în calcul o a doua linie de apărare, una care să se extindă dincolo de plaje și porturi, locurile considerate vulnerabile în cazul unui atac din partea Chinei.