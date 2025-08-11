Saltul militar al Chinei / Cum a trecut Beijingul de la copii sovietice la dominație tehnologică

China își face tot mai simțită prezența pe scena militară mondială, cu arme moderne care ajung în zonele celor mai mari conflicte internaționale. Iar evoluția, conform specialiștilor, este remarcabilă. Dacă în anii ’90 și 2000 echipamentele chinezești erau percepute drept simple copii ale modelelor rusești sau sovietice, astăzi Beijingul produce sisteme proprii sofisticate, capabile să concureze direct cu cele ale marilor puteri, relatează TheConversation.

În trecut, China se baza aproape exclusiv pe importurile din Rusia, fără a avea capacitatea de a proiecta și construi sisteme complexe. Slăbiciunile sale militare au fost expuse în 1996, în timpul celei de-a treia crize din Strâmtoarea Taiwan, când Marina chineză nu a reușit să detecteze submarinele americane.

Lecția a fost dură și a declanșat un proces susținut de modernizare, însoțit de creșteri anuale de 10% ale bugetului apărării și reforme structurale majore sub conducerea lui Jiang Zemin.

Demonstrații de forță în regiune

Astăzi, armata chineză prezintă capabilități care îi pun în dificultate rivalii. În iunie 2025, un avion de vânătoare J-20 a traversat Strâmtoarea Tsushima aparent nedetectat de radarele SUA, Japoniei și Coreei de Sud.

Beijingul și-a etalat puterea și în Pacific, cu exerciții navale neanunțate în apropierea Australiei, în zona unor obiective militare sensibile precum baza aeriană Amberley, unde este staționată flota americană de bombardiere B-2.

Exporturi în creștere și clienți controversați

Avioanele J-10C au fost folosite de Pakistan în conflictul cu India pentru a doborî inclusiv avioane Rafale franceze, fapt ce a stârnit interesul Egiptului, Nigeriei și al altor state din Orientul Mijlociu. Iranul pare să fie următorul client potențial, oficiali militari iranieni fiind fotografiați în cockpitul unui J-10 la salonul aeronautic de la Zhuhai.

China vinde deja drone, rachete hipersonice și tehnologie stealth în regiuni unde echipamentele occidentale sau rusești își arată limitele. Această strategie o apropie de state aflate în afara sferei de influență a SUA, inclusiv de cele vizate de sancțiuni americane.

Cel mai nou proiect, avionul J-36, promite să schimbe radical războiul aerian în Asia. Conectat la roiuri de drone și asistat de AI, acesta funcționează ca un „server zburător”, capabil să coordoneze în timp real atacuri și misiuni complexe. O dovadă clară că Beijingul devine un actor tot mai important în conflictele globale și că își consolidează capacitatea de a contesta actuala ordine mondială.