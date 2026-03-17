Ucraina ar urma să testeze chiar în acest an noul sistem franco-italian de apărare antiaeriană SAMP/T NG, într-un moment în care presiunea atacurilor cu rachete balistice rămâne ridicată. Anunțul a fost făcut de președintele Volodimir Zelenski, care a subliniat că eficiența sistemului va fi evaluată direct în condiții reale de luptă, potrivit AFP, citată de Agerpres.

„Vom vedea dacă noile sisteme SAMP/T sunt capabile să intercepteze rachetele balistice. Vom primi anul acesta un sistem pe care îl vom testa împotriva ameninţărilor balistice”, a declarat Zelenski, după o întâlnire la Paris cu Emmanuel Macron.

O alternativă europeană la Patriot

SAMP/T NG este prezentat drept răspunsul european la sistemul american Patriot, însă intrarea sa în serviciu în armata franceză este programată abia pentru 2027. Franța intenționează să achiziționeze opt unități, conform unui raport bugetar.

Sistemul vine cu performanțe semnificativ îmbunătățite. Poate detecta ținte la peste 350 de kilometri și le poate intercepta la distanțe de până la 150 de kilometri. Este rezultatul colaborării dintre Franța și Italia, prin consorțiul Eurosam, care reunește MBDA și Thales.

De altfel, versiunea actuală SAMP/T, aflată în serviciu din 2010 și deja livrată Ucrainei într-un exemplar, a fost concepută în principal pentru interceptarea aeronavelor și dronelor, dar poate lovi și „ținte balistice dificile”.

Testele reale vor face diferența

Un exemplu recent a venit în martie 2024, când fregata franceză Alsace a doborât trei rachete balistice lansate de rebelii houthi în Marea Roșie.

Totuși, noua generație SAMP/T NG promite un salt tehnologic important. Sistemul este proiectat să intercepteze inclusiv rachete balistice avansate și chiar rachete hipersonice capabile de manevre în zbor.

„Confruntat cu o rachetă Iskander care execute manevre la capacitate maximă, sistemul SAMP/T nu este capabil să o intercepteze. Însă, SAMP/T NG va avea această capacitate”, a explicat o sursă din industrie implicată în program.

Tehnologie nouă: radar și rachetă modernizate

Noul sistem integrează radarul Ground Fire și racheta Aster 30 B1NT, aflată încă în faza de testare. Aceasta poate intercepta ținte care zboară la altitudini de până la 25.000 de metri.

Conceptul este unul de tip „hit-to-kill”, adică distrugerea țintei prin impact direct.

„Obiectivul rachetei este de a produce un impact direct, la nivelul vârfului rachetei balistice, pentru a distruge încărcătura. Țintim un impact ‘hit-to-kill’, dar există o încărcătură care detonează în imediata vecinătate a ameninţării dacă aceasta ratează”, a explicat aceeași sursă.

Interes în creștere pentru noul sistem

Pe lângă Franța și Italia, Danemarca a decis deja să achiziționeze SAMP/T NG, în timp ce versiunea anterioară nu a reușit să atragă clienți externi.

Zelenski mizează însă pe un efect de demonstrație.

„Imediat ce sistemul începe să intercepteze rachete balistice, se va forma o coadă (de potenţiali clienţi – n.r.). Şi, bineînţeles, Emmanuel şi cu mine am convenit că Ucraina va fi prima pe listă”, a spus liderul ucrainean.

Pentru Kiev, testul din acest an ar putea fi decisiv. Dacă SAMP/T NG confirmă în teren promisiunile, Europa ar putea avea, în sfârșit, o alternativă reală la sistemele americane de apărare antiaeriană.