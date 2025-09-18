Sistemul israelian antirachetă cu laser, „Iron Beam”, va fi gata de utilizare militară în acest an

Ministerul israelian al Apărării a anunțat miercuri că sistemul cu laser de mare putere și cost redus destinat distrugerii rachetelor inamice, Iron Beam, a finalizat testele și va fi pregătit pentru utilizare operațională de către armată până la sfârșitul acestui an, informează Reuters.

Dezvoltat în colaborare de Elbit Systems și Rafael Advanced Defense Systems, Iron Beam va completa arsenalul defensiv al Israelului, care include deja sistemele Iron Dome, David’s Sling și Arrow. Aceste sisteme au fost utilizate pentru a intercepta mii de rachete lansate de militanții Hamas din Gaza, Hezbollah din Liban și rebelii Houthi din Yemen.

Sistemul a fost testat în sudul Israelului

În timp ce interceptoarele clasice de rachete costă cel puțin 50.000 de dolari fiecare, utilizarea laserelor are un cost aproape neglijabil, acestea fiind destinate în special rachetelor de dimensiuni mai mici și dronelor. „Acum că performanța sistemului Iron Beam a fost demonstrată, anticipăm un salt semnificativ în capacitățile de apărare aeriană prin implementarea acestor arme cu laser de mare putere și rază lungă”, a precizat ministerul.

După ani de dezvoltare, sistemul a fost testat în sudul Israelului, unde și-a dovedit eficiența într-o „configurație operațională completă”, după ce a interceptat rachete, mortiere, aeronave și UAV-uri într-o gamă variată de scenarii. Ministerul a anunțat că primele sisteme vor fi integrate în apărarea aeriană a armatei până la finalul anului.

Sisteme cu laser de putere mai mică și rază mai scurtă sunt deja în uz

Iron Beam este un sistem terestru de apărare aeriană cu laser de mare putere, conceput să contracareze amenințările aeriene, de la rachete și mortiere până la drone.

„Este pentru prima dată în lume când un sistem de interceptare cu laser de mare putere a ajuns la maturitate operațională deplină”, a declarat Amir Baram, directorul general al Ministerului Apărării.

Președintele Rafael, Yuval Steinitz, a subliniat că Iron Beam, construit pe baza tehnologiei optice adaptive a companiei, „va fi fără îndoială un sistem revoluționar, cu un impact fără precedent asupra războiului modern”.

În paralel, Elbit dezvoltă lasere de mare putere pentru alte aplicații militare. „În primul rând, dezvoltăm un laser aeropurtat care are potențialul de a produce o schimbare strategică în capacitățile de apărare aeriană”, a declarat Bezhalel Machlis, CEO-ul companiei.