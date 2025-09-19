Spațiul cosmic devine noul front al războiului / Oficiali NATO avertizează asupra schimbării de paradigmă

Spațiul a intrat oficial în categoria domeniilor de confruntare militară. Afirmația, care marchează o schimbare de ton majoră, a fost făcută de liderii forțelor spațiale din mai multe state NATO în cadrul Summitului pentru Apărare și Securitate Spațială, informează DefenseNews.

„Ordinea internațională bazată pe reguli în spațiu este aproape de final. Trebuie să acceptăm că spațiul devine un domeniu al războiului”, a declarat generalul de brigadă Jürgen Schrödl, responsabil cu strategia spațială în Ministerul german al Apărării.

Dacă anul trecut se vorbea despre riscuri și amenințări asupra sateliților, fără a folosi expresia „teatru de război”, acum oficialii nu mai ezită.

Bugete militare în creștere și limbaj schimbat

Potrivit datelor furnizate de organizatorul summitului, Novaspace, în ultimii doi ani guvernele lumii au cheltuit mai mult pe apărare spațială decât pe programe civile. Din cele 73,1 miliarde de dolari alocate la nivel global în 2024 pentru securitate spațială, o treime din fonduri sunt clasificate.

„Este foarte clar comparativ cu anul trecut. Limbajul și ceea ce se află în spatele lui s-au schimbat”, a subliniat Hermann Ludwig Moeller, directorul Institutului European pentru Politica Spațială.

Peste 200 de arme antisatelit orbitând Pământul

Generalul de brigadă Christopher Horner, comandantul Diviziei 3 Spațiale a Canadei, a atras atenția că în prezent există peste 200 de arme antisatelit pe orbitele terestre. Acestea pot amenința infrastructura critică aliată, de la comunicații prin satelit la observație terestră.

„Lucrurile se accelerează foarte rapid. Spațiul este acum un domeniu operațional complet, vorbim despre război în spațiu.”, a avertizat și generalul-maior Vincent Chusseau, comandant al Comandamentului Spațial Francez.

Rusia și China accelerează cursa militarizării spațiului

Oficialii au prezentat Rusia drept principalul actor ostil, capabil de o gamă largă de operațiuni. Este vorba despre sateliți pentru întâlniri orbitale, platforme cu sateliți mai mici ascunși „ca păpuși rusești”, rachete antisatelit, arme laser și atacuri cibernetice.

În același timp, China investește masiv pentru a obține supremația spațială. În 2024, Beijingul a alocat 9,3 miliarde de dolari pentru securitate spațială, devenind al doilea cel mai mare investitor după SUA (53,1 miliarde de dolari). Rusia a cheltuit 2,3 miliarde, Franța 2,1 miliarde, iar Germania 655 de milioane.

Germania își schimbă strategia

„Germania a realizat în sfârșit că spațiul este un domeniu al războiului”, a spus generalul-maior Michael Traut, comandantul Comandamentului Spațial German.

Până la sfârșitul anului, Berlinul va concepe o arhitectură militară de apărare spațială, care să permită operațiuni multidomeniu. Prima etapă, o constelație multifuncțională, multi-orbită, planificată pentru 2029, plus infrastructura terestră asociată.

Traut a subliniat că este nevoie de o doctrină spațială comună NATO: „Cum operăm? Cine decide și în ce situații? Cum gestionăm bătăliile spațiale?”

Canada: schimbare de discurs, dar prudență în declarații

Deși retorica se schimbă și în Canada, generalul Horner a glumit că încă nu poate declara public spațiul drept „domeniu al războiului”. Totuși, el a recunoscut că noul limbaj deschide discuția despre strategii ofensive și defensive pentru protejarea infrastructurii critice.

Întrebarea, spune Horner, este: „Cum menținem avantajul militar atunci când confruntarea începe? Și cum putem înlocui rapid capabilitățile pierdute?”

Soluția ar putea fi capabilități tactice lansate rapid, în 96 de ore, în locul sateliților uriași și vulnerabili.

Amenințări și asimetrii de cost

Germania a semnalat tot mai multe incidente asupra sateliților săi, inclusiv perturbări deliberate din partea Rusiei, de la sol și din orbită, precum orbirea temporară a sateliților de recunoaștere.

Generalul-locotenent francez Bertrand Le Meur a atras atenția asupra unei asimetrii majore. Acesta a pomenit capabilitățile ofensive mult mai ieftine decât sateliții aliați, sateliți considerați „adevărate bijuterii tehnologice”, dar extrem de scumpe.

„Scut și sabie” pentru era spațială

Generalul german Traut a concluzionat că, dincolo de capabilitățile tradiționale (observație și comunicații), NATO are nevoie de mijloace operaționale dedicate exclusiv spațiului, atât defensive, cât și ofensive.

„Pot să repet oficial: defensive și ofensive, scut și sabie”, a spus el, rezumând astfel noua doctrină emergentă a militarizării spațiului cosmic.