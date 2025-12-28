dark
Regatul Unit și Germania investesc 70 de milioane de dolari într-un acord comun pentru sisteme mobile de artilerie

Redacția TechRider
28 decembrie 2025
Artilerie mobilă
Artilerie mobilă, Credit foto: Grand Warszawski / Alamy / Profimedia
Regatul Unit a anunţat duminica aceasta că a semnat un contract comun de achiziţii publice cu Germania, în valoare de 52 de milioane de lire sterline (70 de milioane de dolari), „pentru achiziţionarea de artilerie avansată montată pe vehicule blindate”, care pot trage în timp ce se află în mişcare şi lovi ţinte aflate la o distanţă mai mare de 70 km, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Un comunicat al Ministerului Apărării a precizat că „acordul va oferi armatei britanice o demonstraţie timpurie a capacităţii sistemului RCH 155, iar Germaniei, două unităţi pentru testare.

Sistemul este fabricat de grupul de apărare franco-german KNDS şi de compania germană Rheinmetall.

Sistemul poate trage opt runde pe minut în mişcare, poate funcţiona cu doi membri ai echipajului şi poate parcurge 700 km fără realimentare, se arată în comunicat.

