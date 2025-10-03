Startup-ul Orbotix, cu un cofondator român, a primit o investiție de 6,5 milioane de euro / Compania dezvoltă drone militare autonome cu AI

Orbotix Industries, un startup european din domeniul tehnologiilor de apărare cu sediul în Polonia și cu un cofondator român, a reușit să atragă o finanțare de 6,5 milioane de euro. Scopul este de a accelera dezvoltarea de drone autonome bazate pe inteligență artificială, adaptate specificului operațional european. Runda de investiții a fost condusă de BVVC Fund, alături de Gustav Söhne Verwaltung GmbH & Co. KG și Leryon Global Holdings, transmite Defence Industry Europe.

Compania, cofondată de Bogdan Ochiană, care este CEO, operează din Polonia, dar are prezență și în România și Spania.

„Această investiție este mai mult decât capital – este un semnal că Uniunea Europeană este pregătită să ducă apărarea la întregul său potențial”, a declarat Bogdan Ochiană.

Fondurile vor fi direcționate către accelerarea dezvoltării tehnologiilor de tip drone swarm (roiuri de drone) și extinderea capacităților de producție la nivelul UE.

„Autonomia roiurilor de drone va decide rezultatele pe câmpurile de luptă de mâine. Orbotix construiește aceste capabilități acum, în Europa, la scară, sub control aliat”, a declarat Joe Musselman de la Bravo Victor Venture Capital.

Startup-ul Orbotix a fost fondat în 2023 cu scopul de a dezvolta drone autonome, evitând dependența de componentele chinezești. Platformele oferite de firmă pot rezolva, potrivit fondatorilor, „lacunele tehnologice din capacitățile militare ale NATO”.

