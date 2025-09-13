SUA dezvoltă o nouă bombă capabilă să lovească ținte fortificate subterane

Forțele Aeriene ale Statelor Unite au atribuit companiei de apărare Applied Research Associates (ARA) un contract pe doi ani pentru dezvoltarea unei bombe de generație nouă, concepută să lovească ținte fortificate și amplasate la mare adâncime, informează DefenseNews.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Decizia vine după ce, în această vară, armata americană a utilizat actuala bombă GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) într-un atac asupra uzinei de îmbogățire nucleară iraniană de la Fordo, situată în interiorul unui munte.

Succesorul lui MOP, dezvoltat în parteneriat cu Boeing

Noua bombă anti-buncăr, denumită Next Generation Penetrator, va fi succesorul MOP și este dezvoltat în colaborare cu Boeing, compania care a produs prima versiune a bombei. Boeing va proiecta kit-ul de coadă și va sprijini integrarea completă a muniției, potrivit unui comunicat emis de ARA.

Contractul a fost acordat prin intermediul Eglin Munitions Directorate din cadrul Air Force Life Cycle Management Center. Conform planului, ARA va realiza atât prototipuri la scară redusă, cât și la scară completă, care vor fi testate în următorii doi ani.

„Această inițiativă va evalua capacitățile împotriva țintelor dure și profund îngropate, care reprezintă provocări critice pentru securitatea națională a SUA”, a transmis compania.

Ținte subterane, prioritate pentru Pentagon

Bombe precum MOP sunt esențiale pentru lovirea unor obiective greu accesibile, cum ar fi buncăre, tuneluri sau adăposturi pentru infrastructuri strategice și personal militar.

În iunie, o astfel de armă a fost folosită împotriva instalației nucleare de la Fordo, Iran, considerată una dintre cele mai bine protejate baze subterane ale Teheranului.

Mai ușoară și mai versatilă decât actualul MOP

Potrivit unei solicitări de informații lansate de Forțele Aeriene în februarie 2024, noua bombă ar trebui să aibă o greutate maximă de 22.000 de livre (aprox. 10 tone), semnificativ mai mică decât actualul MOP, care cântărește circa 30.000 de livre (13,6 tone). În plus, va trebui să fie capabilă să producă efecte combinate de explozie, fragmentare și penetrare.

Totodată, Pentagonul cere ca sistemul de navigație al bombei să funcționeze în condiții de bruiaj sau de negare a semnalului GPS, ceea ce ar permite utilizarea ei chiar și în teatre de război cu contra-măsuri electronice puternice.

Livrare în doi ani

Planurile prevăd ca furnizorul să livreze 10 prototipuri la scară redusă și între trei și cinci prototipuri la scară completă într-o perioadă cuprinsă între 18 luni și doi ani de la semnarea contractului.

Valoarea exactă a contractului nu a fost făcută publică, dar proiectul este văzut drept o etapă crucială în modernizarea arsenalului american destinat confruntării cu amenințări nucleare și infrastructuri strategice ale adversarilor.