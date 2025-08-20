SUA revoluționează instruirea piloților de F-16 printr-un sistem de realitate augmentată integrat la bordul aeronavei / Piloții vor putea să se antreneze în zbor împotriva adversarilor virtuali

Forța Aeriană a Statelor Unite integrează pentru prima dată un sistem de realitate augmentată direct în cabina avionului de vânătoare F-16 Fighting Falcon, marcând o premieră mondială în domeniul instruirii piloților, transmite ArmyRecognition.

Compania americană Red 6 a anunțat semnarea unui contract cu USAF, prin intermediul Air Combat Command și Air Force Research Laboratory, pentru implementarea Airborne Tactical Augmented Reality System (ATARS) pe aeronava multirol.

Sistemul ATARS a fost dezvoltat pentru a susține programele de Collaborative Combat Aircraft (CCA), pentru a permite instruirea în spații aeriene restricționate și pentru a genera seturi de date obiective care să măsoare nivelul de pregătire al piloților. Acesta le oferă aviatorilor posibilitatea de a se antrena în timpul zborului împotriva unor adversari virtuali inteligenți, capabili să manevreze în timp real, simulând scenarii de luptă aeriană cu un nivel ridicat de realism.

Red 6 devine astfel prima companie care reușește integrarea unei soluții de realitate augmentată direct pe un avion de luptă operațional. „Integrarea pe F-16 este un pas decisiv. Programul demonstrează viziunea noastră și arată că viitorul instruirii în lupta aeriană este deja pus în aplicare”, a declarat Daniel Robinson, cofondator și CEO al Red 6.

Tehnologia se bazează pe o arhitectură cu latență redusă și independentă de rețea, capabilă să genereze entități sintetice color, de înaltă rezoluție, fără a compromite siguranța sau performanța în zbor. Potrivit companiei, sistemul combină avantajele instruirii digitale cu imersiunea zborului real, asigurând învățare repetabilă și ușor de evaluat.

Integrarea ATARS pe F-16 vine după ce Red 6 a testat cu succes sistemul pe avionul de antrenament T-38 Talon, iar în prezent acesta este utilizat și pe MC-130 al Forțelor Aeriene Americane și pe Hawk T-2 al Royal Air Force.

Avionul F-16 Fighting Falcon este unul dintre cele mai utilizate avioane multirol din lume, apreciat pentru manevrabilitatea ridicată și versatilitate. Poate atinge viteze de peste Mach 2, susține manevre de până la 9G și are o rază de luptă de peste 800 km pentru misiuni aer-sol. Dispune de un tun intern M61A1 Vulcan de 20 mm cu 500 de proiectile și poate transporta o gamă variată de armament, inclusiv rachete aer-aer AIM-9 Sidewinder și AIM-120 AMRAAM, bombe ghidate sau convenționale și rezervoare externe de combustibil. Radarul performant și sistemele de contramăsuri electronice îi permit să facă față unor scenarii complexe de luptă.

Prin capacitatea de a crea adversari virtuali dinamici și realiști, ATARS adaugă o nouă dimensiune procesului de pregătire a piloților de F-16. Aceștia pot exersa scenarii variate și solicitante într-un mediu sigur, fără limitările impuse de disponibilitatea aeronavelor sau de costurile ridicate ale exercițiilor clasice.

Red 6 colaborează deja cu mari actori din industria aerospațială și tehnologică, precum Boeing, Aeralis, Palantir, SNC și Northrop Grumman, semn al interesului tot mai mare pentru soluțiile moderne de instruire adaptate la cerințele actuale ale războiului aerian.

Implementarea ATARS pe F-16 marchează o etapă majoră în modernizarea instruirii militare. Prin combinarea zborului real cu simulări de realitate augmentată, Forța Aeriană a SUA introduce o metodă mai flexibilă, sigură și realistă de pregătire, în același timp contribuind la dezvoltarea conceptelor emergente de luptă colaborativă.