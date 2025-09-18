Taiwan prezintă prima rachetă fabricată în comun cu Statele Unite

Taiwan a prezentat prima sa rachetă dezvoltată și fabricată în comun cu o companie americană, marcând un pas major în aprofundarea cooperării de apărare dintre Taipei și Washington, pe fondul presiunilor militare tot mai intense exercitate de China, potrivit Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

China consideră Taiwanul parte a teritoriului său și își intensifică manevrele militare în apropierea insulei, inclusiv prin exerciții de amploare, incursiuni cu avioane și desfășurarea de nave de război în zonele învecinate. În acest context, autoritățile taiwaneze accelerează consolidarea capacităților de apărare și extinderea parteneriatelor strategice cu Statele Unite, principalul susținător și furnizor de armament al insulei.

Înainte de deschiderea expoziției Taipei Aerospace and Defence Technology, Institutul Național Chung-Shan de Știință și Tehnologie (NCSIST), aflat în subordinea armatei, a expus racheta Barracuda-500, dezvoltată în colaborare cu compania americană Anduril Industries. Este vorba despre o rachetă de croazieră autonomă, cu costuri reduse, proiectată pentru atacuri coordonate asupra navelor de război și comparabilă, prin efect, cu dronele explozive.

Potrivit NCSIST, producția de serie a acestui model va fi realizată în Taiwan, prin transfer de tehnologie din partea companiei americane. Detaliile privind calendarul și volumul producției nu au fost însă precizate.

„Aceasta este o inițiativă nouă. Ne propunem să ne construim capacitățile de apărare mai rapid și mai eficient, integrând cele mai noi tehnologii”, a declarat Li Shih-chiang, președintele NCSIST, pentru Reuters.

Li a subliniat și importanța autonomiei în producția de armament, în condițiile unei posibile crize. „Dacă vor izbucni ostilități, dacă ne vom confrunta cu o blocadă, noi nu suntem ca Ucraina – care are în spate continentul european pentru a asigura un flux constant de întăriri. Toată reziliența noastră trebuie să fie construită aici, pe insulă”, a adăugat el.

Un obiectiv central al programului este construcția întregii linii de producție pe teritoriul Taiwanului și menținerea costului per unitate sub 6,5 milioane de dolari taiwanezi (aproximativ 216.500 USD).

În cadrul expoziției care începe joi și se întinde pe trei zile, NCSIST urmează să semneze două contracte și șase Memorandumuri de Înțelegere cu șase companii americane și canadiene, fără a dezvălui numele acestora.

Prezentarea rachetei vine în contextul în care președintele taiwanez Lai Ching-te a anunțat în iunie intenția de a aprofunda cooperarea în domeniul securității cu Statele Unite, inclusiv prin dezvoltarea și fabricarea în comun a armamentului.

Guvernul de la Taipei și-a fixat obiectivul de a aloca 5% din PIB pentru apărare până în 2030, față de ținta de 3,3% programată pentru anul viitor, în încercarea de a obține sprijin internațional sporit și de a-și întări poziția defensivă în fața presiunilor Chinei.