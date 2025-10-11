Taiwanul va construi „T-Dome”, un nou sistem de apărare aeriană multistratificat, pentru a se apăra împotriva ameninţărilor inamice

Taiwanul va construi un nou sistem de apărare aeriană multistratificat pentru a se apăra împotriva ameninţărilor inamice şi va creşte cheltuielile pentru apărare, a anunţat vineri preşedintele taiwanez Lai Ching-te, care a lansat totodată un apel către China să renunţe la utilizarea forţei pentru a cuceri insula, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Lai Ching-te nu a oferit detalii despre nou sistem, supranumit „T-Dome”, în prima sa menţiune publică referitoare la el.

„Vom accelera construcţia T-Dome, vom crea un sistem foarte precis de apărare aeriană în Taiwan, cu apărare multistratificată, detecţie de nivel înalt şi interceptare eficientă şi vom ţese o plasă de siguranţă pentru Taiwan, pentru a proteja vieţile şi bunurile cetăţenilor”, a asigurat Lai într-un discurs de ziua naţională, în aplauzele mulţimii.

Lai a mai afirmat că China ar trebui să renunţe la utilizarea forţei sau a coerciţiei pentru a schimba status quo-ul în Strâmtoarea Taiwan şi că Taiwanul va face demersuri pentru a asigura pacea şi stabilitatea. „Privind în urmă la cel de-al doilea război mondial, vedem că atât de mulţi oameni au trecut prin suferinţa războiului şi durerea invaziei. Ar trebui să învăţăm din aceste lecţii şi să ne asigurăm că tragediile istoriei nu se vor repeta niciodată”, a spus el.

Ziua naţională a Taiwanului, care este independent de facto şi guvernat democratic, dar este considerat de China provincie secesionistă şi se confruntă cu presiuni militare tot mai puternice din partea Beijingului, este marcată la aniversarea revoltei din 1911 care a dus la răsturnarea ultimei dinastii imperiale a Chinei.

Răspunzând la discurs, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Guo Jiakun, a declarat reporterilor la Beijing că „a căuta independenţa prin forţă” nu ar face decât să atragă Taiwanul într-un conflict şi că Lai „promovează eroarea separatistă a independenţei Taiwanului”.

Un oficial de rang înalt din biroul prezidenţial de la Taipei a indicat la rândul său presei sub acoperirea anonimatului că planurile de cheltuieli pentru „T-Dome” vor fi incluse în propunerea de buget care va veni până la sfârşitul anului. „Sperăm să construim o reţea de apărare aeriană mai completă, cu o rată de interceptare mai mare”, a spus oficialul, adăugând că ţări precum Statele Unite construiesc sisteme similare.

Sistemele de apărare aeriană existente ale Taiwanului se bazează în principal pe rachetele Patriot, fabricate în SUA, şi pe rachetele Sky Bow, dezvoltate în Taiwan.

Statele Unite sunt cel mai important susţinător internaţional al Taiwanului, în pofida absenţei relaţiilor bilaterale oficiale, dar de la preluarea celui de-al doilea mandat de preşedinte, la începutul acestui an, Donald Trump nu a anunţat noi vânzări de arme către insulă.