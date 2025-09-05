„Țeapă” luată de Arabia Saudită cu arma laser chineză SkyShield? Sistemul nu face față condițiilor din deșert

Orientarea strategică a Arabiei Saudite către China, pentru apărare avansată cu laser împotriva amenințărilor reprezentate de drone, se dovedește a fi o poveste controversată. Ca răspuns la atacurile de mare amploare asupra infrastructurii sale petroliere, Riadul a achiziționat sistemul chinez SkyShield, o armă cu energie dirijată, concepută pentru a oferi o alternativă rentabilă la rachetele interceptoare costisitoare, transmite Forbes.

Sistemul, care combină radarul, bruiajul electronic și laserul Silent Hunter, a fost conceput pentru a crea o apărare pe mai multe niveluri. Cu toate acestea, utilizarea operațională în mediul deșertic dur al Arabiei Saudite a scos la iveală probleme critice.

Probleme tehnice ale sistemului

Potrivit unui fost ofițer saudit implicat în program, performanța sistemului „în condiții reale… [are] o eficacitate mai mică decât cea promisă”. Laserul Silent Hunter a fost afectat în mod special de mediul înconjurător. Praful deșertului și furtunile de nisip perturbă urmărirea optică și slăbesc raza laserului, în timp ce temperaturile ridicate deturnează o parte semnificativă din energie către răcire, în loc să o direcționeze către arma în sine.

În unele cazuri, a fost nevoie de un timp prohibitiv de lung, „15-30 de minute de țintire continuă cu laser”, pentru a neutraliza o singură dronă, ceea ce îl face ineficient împotriva amenințărilor care se mișcă rapid.

În plus, designul modulului laser montat pe camion și necesitatea unei linii de vizibilitate neobstrucționate au complicat desfășurarea.

În schimb, vehiculele de bruiaj electronic SkyShield au funcționat mai fiabil, neutralizând majoritatea dronelor care au intrat în zonele apărate de sistem.

În timp ce Arabia Saudită a presat China să adapteze sistemul la condițiile deșertului, experiența subliniază o provocare cheie pentru armele cu energie dirijată: diferența uriașă între performanța în încercările controlate și în scenariile exigente din lumea reală.