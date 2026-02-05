Ucraina blochează terminalele Starlink folosite de Moscova / Comandant ucrainean: „Dezastru” pentru armata rusă

Ucraina a dezactivat terminalele Starlink utilizate de armata rusă pentru controlul dronelor în atacurile asupra teritoriului ucrainean, cu sprijinul companiei SpaceX, deținută de Elon Musk, informează EFE, citată de Agerpres.

Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a anunțat pe Telegram că terminalele Starlink incluse pe „lista albă” funcționează normal, în timp ce cele folosite de Rusia au fost blocate. Lista a fost creată de autoritățile ucrainene, în colaborare cu SpaceX, pentru a identifica și controla toate terminalele Starlink active în Ucraina.

Fedorov a explicat că procesul de verificare a terminalelor este „de amploare” și a fost declanșat după ce a sesizat că armata rusă folosește ilegal terminalele Starlink furnizate inițial Ucrainei.

SpaceX a reacționat rapid, creând registrul și implementând blocarea terminalelor rusești. Terminalele furnizate de companie armatei ucrainene au fost esențiale pentru menținerea comunicațiilor în timpul războiului. Rusia nu are acces la această tehnologie din cauza sancțiunilor.

Inițial, Elon Musk a susținut cauza Ucrainei, dar ulterior a criticat politica președintelui Volodimir Zelenski, refuzând să activeze Starlink în Crimeea. Totuși, schimbul de mesaje între Musk și Fedorov a continuat în legătură cu utilizarea neautorizată a tehnologiei de către Rusia.

Observatori militari ruși au confirmat că terminalele Starlink folosite de Moscova pe frontul ucrainean au fost dezactivate. Unii dintre ei au descris Starlink ca fiind „călcâiul lui Ahile” al forțelor rusești, subliniind că Rusia nu dispune de un sistem alternativ eficient. Singura opțiune posibilă ar fi instalarea de cabluri cu fibră optică, un proces mult mai costisitor și complicat.

Comandant ucrainean: : „Dezastru” pentru armata rusă

Consilierul ministrului ucrainean al Apărării, Serhii Beskrestnov (cunoscut sub indicativul „Flash”), a afirmat că blocarea recentă a terminalelor Starlink a provocat un adevărat „dezastru” pentru trupele ruse pe front, informează BBC.

„Inamicul nu se confruntă doar cu probleme pe linia frontului, ci cu un dezastru. Comanda și controlul trupelor s-au prăbușit, iar operațiunile de asalt au fost oprite în multe zone”, a scris Beskrestnov, într-o postare pe Facebook.