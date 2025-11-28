Un atac simulat al Chinei arată cum ar putea bruia sateliții Starlink asupra Taiwanului

În cazul unui conflict, Taiwanul și aliații săi s-ar putea baza pe o constelație de peste 10.000 de sateliți care schimbă frecvențele, redirecționează traficul și rezistă interferențelor în timp real. Cu toate acestea, un studiu de simulare recent realizat de cercetătorii chinezi oferă cea mai detaliată încercare publică de până acum de a modela o potențială contramăsură, potrivit Tomshardware.

China a simulat un blocaj Starlink asupra Taiwanului, care utilizează aproximativ 2.000 de drone cu dispozitive de bruiaj pentru a crea un „scut electromagnetic”. Oameni de știință ai PCC au elaborat un plan potențial pentru a întrerupe internetul prin satelit către insulă.

Cercetarea accentuează și mai mult tensiunile geopolitice

Studiul chinez a subliniat modul în care națiunea ar putea bloca accesul la Starlink pe întreg teritoriul insulei Taiwan. Pentru ca acest act ostil să dea roade, ar fi nevoie de aproximativ 1.000 până la 2.000 de drone de război electronic special adaptate, relatează South China Morning Post (SCMP). Cercetarea, coroborată cu știrile recente despre capacitățile avansate ale Chinei de a tăia cablurile de internet, accentuează și mai mult tensiunile geopolitice și cele din ecosistemul mondial al semiconductorilor.

Universitatea Zhejiang și Institutul de Tehnologie din Beijing au efectuat simulări pentru a determina modul în care Armata Populară de Eliberare (PLA), controlată de PCC, ar putea bloca accesul adversarului democratic la Starlink. Constelația de peste 10.000 de sateliți a lui Musk a fost o sursă de consternare pentru strategii PCC încă de când Ucraina a folosit-o în mod eficient pentru a rezista invadatorilor ruși. Accesul la tehnologii precum Starlink este doar unul dintre obstacolele care au făcut ca „operațiunea specială” de trei zile a lui Putin să se prelungească într-o campanie epuizantă de aproape patru ani.

Cercetătorii chinezi subliniază că geometria în continuă schimbare a constelației Starlink este adevăratul obstacol

Potrivit oamenilor de știință chinezi, acoperirea complexă și în continuă schimbare a rețelei de sateliți furnizată de Starlink ar putea fi contracarată doar printr-o strategie amplă de bruiaj distribuit. „Sute sau mii de dispozitive de bruiaj mici și sincronizate ar trebui să fie amplasate pe cer – pe drone, baloane sau avioane – formând un scut electromagnetic deasupra câmpului de luptă”, raportează SCMP.

Sistemele tradiționale pot fi bruiate prin simpla suprasolicitare a semnalului de la sol, dar Starlink schimbă ecuația. Sateliții săi sunt pe orbită joasă, se mișcă rapid și sunt desfășurați cu miile. Un singur terminal de utilizator nu rămâne niciodată conectat la un singur satelit – acesta comută rapid între mai mulți, formând o rețea în continuă schimbare pe cer. După cum explică cercetătorii, chiar dacă o legătură este bruiată cu succes, conexiunea sare pur și simplu la alta în câteva secunde, făcând interferența mult mai greu de menținut.

Roiurile de dispozitive de bruiaj distribuit sunt considerate singura metodă viabilă

Echipa de cercetare explică faptul că singura contramăsură realistă ar fi o strategie de bruiaj complet distribuită. În loc să utilizeze câteva stații terestre puternice, un atacator ar avea nevoie de sute, sau chiar mii de bruiaje mici, sincronizate, amplasate în aer pe drone, baloane sau aeronave. Împreună, aceste platforme ar forma o barieră electromagnetică largă peste zona de luptă.

Pentru a ajunge la această concluzie nefericită pentru PLA, oamenii de știință au folosit date reale Starlink pentru a crea o rețea dinamică simulată de sateliți pe o perioadă de 12 ore. În simularea testului au fost utilizate o combinație de dispozitive de bruiaj electronice cu fascicul larg și îngust.

Rețeaua de dispozitive de bruiaj virtuale zbura la o altitudine de 20 de kilometri și era distanțată la aproximativ 5-9 kilometri, emițând zgomot la diferite niveluri de putere. Cercetătorii au testat, de asemenea, două tipuri de antene, una cu un fascicul larg care acoperea o suprafață mai mare și alta cu un fascicul îngust, mai puternic, care necesita o precizie suplimentară.

Studiul propune o modalitate ideală de a interfera cu semnalele Starlink, folosind o antenă cu fascicul îngust, cu o putere de bruiaj de 26 decibeli-wați, distanțată la 7 kilometri una de alta. Pentru a acoperi întreaga suprafață a Taiwanului, care se întinde pe 36.000 de kilometri pătrați, China ar trebui să desfășoare cel puțin 935 de dispozitive de bruiaj, fiecare capabil să acopere aproximativ 38,5 kilometri pătrați.

În condiții ideale, o blocadă chineză Starlink de succes ar necesita 935 de noduri de interferență coordonate, sugerează cercetarea. Cu drone mai ieftine, mai practice și cu consum redus de energie, numărul de interferențe aeriene ar trebui să fie mărit la aproximativ 2.000 de drone.

Sistemul de apărare împotriva dronelor al Taiwanului

Desigur, acoperirea ostilă cu drone nu ar exista fără opoziție în spațiul aerian al Taiwanului. Patria giganților din domeniul computerelor și semiconductorilor, precum TSMC, Asus și MediaTek, a investit atât în drone și echipamente militare anti-drone achiziționate din străinătate, cât și în cele produse intern.

Ambițioasa Insulă Silicon (și aspiranta „insulă AI”) ar putea chiar să ia în considerare propria rețea de protecție inspirată de Iron Dome, ceea ce, fără îndoială, ar irita și mai mult vecinul său.