Un avertisment trimis SUA și aliaților din Indo-Pacific / Submarinele din China și Rusia patrulează mai nou împreună

Rusia și China au realizat pentru prima dată o patrulare comună cu submarine în regiunea Asia-Pacific, consolidând cooperarea militară bilaterală într-un moment de tensiuni strategice crescute. Operațiunea a implicat submarine diesel-electrice care au navigat prin Marea Japoniei și Marea Chinei de Est, demonstrând o nouă dimensiune a interoperabilității navale între cele două țări, informează ArmyRecognition.

Submarinul rus Volkhov, parte din clasa Proiect 636.3 „Kilo îmbunătățit”, a parcurs peste 2.000 de mile din baza sa din Vladivostok. Considerat unul dintre cele mai silențioase submarine diesel-electrice din lume, el este echipat cu torpile grele, rachete de croazieră Kalibr și sisteme sonar avansate, fiind capabil să desfășoare misiuni de apărare antinavă și antisubmarin, dar și atacuri la sol.

Partea chineză a fost reprezentată de submarinul Great Wall 210, parte a flotei chineze de submarine Kilo achiziționate de la Rusia între 1997 și 2005. Aceste submarine rămân centrale pentru capabilitățile de război subacvatic convențional ale Chinei și pot desfășura atât misiuni defensive, cât și atacuri ofensive.

Patrularea a fost susținută de nave de suprafață și de nave de salvare, care au realizat exerciții comune de evacuare și salvare a submarinelor, demonstrând progrese tehnice și coordonare operațională între cele două forțe navale. Până acum, cooperarea Sino-Rusă se limitase la nave de suprafață, iar introducerea submarinelor marchează un salt calitativ în relația militară bilaterală.

Moscova și Beijingul sunt pregătite să coordoneze forțele subacvatice

Din punct de vedere strategic, patrularea trimite un mesaj clar către Statele Unite și aliații săi din Indo-Pacific: Moscova și Beijingul sunt pregătite să coordoneze forțele subacvatice în apele contestate. Operațiunea întărește și capacitatea ambelor țări de a proteja liniile maritime de comunicație și infrastructura economică offshore în eventualitatea unui conflict.

Experții militari apreciază că acest tip de patrulare nu este doar o realizare operațională, ci și o declarație geopolitică importantă. Prin extinderea cooperării navale la submarine, Rusia și China fac un pas semnificativ către un parteneriat maritim complet, capabil să contracareze influența occidentală în Pacific și să-și proiecteze puterea sub apă, nu doar la suprafață.