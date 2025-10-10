Brigada mecanizată 154 a Ucrainei, una dintre cele mai slab echipate formațiuni din armata ucraineană, este dislocată în sudul regiunii Donețk pentru a întări Corpul 20 al Armatei Ucrainene, depășit numeric, împotriva Diviziei 90 de Tancuri a Rusiei, cea mai mare din armata rusă, transmite TrenchArt.

Gruparea rusă avansează spre vest, amenințând să traverseze râuri importante care protejează pozițiile ucrainene. Pe măsură ce unități veterane precum Brigada 72 Mecanizată se retrag pentru a se reface, iar altele, precum Brigada 110, rămân epuizate, Statul Major al Kievului dispune de puține întăriri.

Formată la sfârșitul anului 2023 „din resturi mecanizate”, Brigada 154 Mecanizată s-a antrenat în principal în Republica Cehă și a păzit granițele nordice ale Ucrainei, participând la puține lupte corp la corp. Deși relativ intactă și odihnită, aceasta nu dispune de echipament modern.

Arsenalul său include vehicule de luptă pentru infanterie BMP-1 din anii 1960 și vehicule de recunoaștere BRDM-2, transportoare blindate franceze VAB din anii 1970, vehicule de securitate M-1117 din anii 1990 și obuziere 2S1 fabricate în Polonia, vechi de 50 de ani. Aceste vehicule au blindaj nu mai gros de 33 de milimetri – suficient doar pentru a devia gloanțele mitralierelor.

Brigada ar putea deține câteva tancuri T-62 vechi de 60 de ani. Cel mai bun echipament al său constă în tancuri T-64BV, semnificativ depășite, dar încă capabile să susțină contraatacuri limitate. Analiștii observă că tacticile ucrainene se bazează pe echipe mici de infanterie care transmit ținte pentru drone și artilerie, mai degrabă decât pe asalturi cu blindate grele.

Totuși, cu cât mașina de luptă a infanteriei este mai bună, cu atât infanteria are șanse mai mari de a supraviețui traversării zonei neutre. BMP-1-urile slab protejate oferă o siguranță minimă sub supravegherea constantă a dronelor rusești.

Sprijinul artileriei poate, de asemenea, să fie nesigur. Este puțin probabil ca obuzierele învechite ale Brigăzii 154 să se ridice la nivelul puterii de foc a Brigăzii 60 de Artilerie a Rusiei din apropiere, care, potrivit rapoartelor, este echipată cu sisteme avansate M-777, Krab și 2S22.

Cu toate acestea, întăririle echipate inegal sunt mai bune decât lipsa întăririlor. Sosirea Brigăzii 154 adaugă forța de muncă atât de necesară, în timp ce forțele ucrainene, inclusiv Brigada 141 Mecanizată, continuă contraatacurile în apropiere de Novoselivka, încercând să exploateze vulnerabilitățile din flancul Diviziei 90 Tancuri.