Atacul asupra portului rus Novorossiysk, cel mai mare hub de export de la Marea Neagră, realizat săptămâna trecută cu racheta ucraineană Neptune, a forțat Rusia să suspende temporar exporturile de petrol. Acest episod subliniază progresele remarcabile pe care Ucraina le-a făcut în dezvoltarea propriului arsenal de armament cu rază lungă de acțiune de la începutul invaziei ruse din februarie 2022, scrie Reuters.

Rachetele de croazieră dezvoltate intern

Evoluția rachetei anti-navă Neptune în versiunea Long Neptune reprezintă una dintre cele mai semnificative inovații ucrainene. Lansată de la sol și destinată atacurilor terestre, aceasta poate lovi ținte aflate la până la 1.000 de kilometri distanță. Președintele Volodymyr Zelenski a anunțat această capacitate în martie, iar recent armata ucraineană a confirmat utilizarea rachetei în lovitura din Novorossiysk.

Mult mai ambițioasă este Flamingo (FP-5), o rachetă de croazieră cu o rază declarată de 3.000 de kilometri. Fabricată de compania Fire Point, Zelenski a descris-o drept „cea mai reușită rachetă a Ucrainei”. Producția de masă a Flamingo este așteptată până la sfârșitul anului, iar arma a fost deja folosită împotriva unor ținte rusești, deși detaliile loviturilor nu au fost făcute publice.

Drone de atac pentru operațiuni în profunzime

Drona Lyutyi, dezvoltată de Antonov, a devenit un instrument central în atacurile asupra infrastructurii energetice rusești. Cu o rază de acțiune de peste 1.000 de kilometri, această dronă kamikaze a dovedit o eficiență ridicată în operațiuni de lovitură în profunzime.

FP-1, o altă dronă produsă de Fire Point, dispune de aceeași capacitate de a lovi la distanță mare și este utilizată pe scară largă în campaniile ucrainene.

Rachete-dronă: un concept hibrid

Ucraina a introdus conceptul de „rachetă-dronă”, o combinație între flexibilitatea dronelor și viteza rachetelor. Palianytsia, numită după o pâine tradițională ucraineană, a debutat pe câmpul de luptă în august 2024. Cu o rază de acțiune de 650 de kilometri și o viteză maximă de 900 km/h, aceasta este mult mai rapidă decât dronele obișnuite.

Ruta, este o altă rachetă-dronă anunțată de Zelenski, care ar trebui să intre în producție de masă până la finalul anului. Prima ei utilizare a vizat o platformă maritimă la peste 250 de kilometri distanță. Peklo, cu o rază estimată de 700 de kilometri, și Bars, cea mai recent lansată, completează acest arsenal în expansiune.

Semnificație strategică

Construirea acestui arsenal de armament cu rază lungă demonstrează capacitatea Ucrainei de a-și asigura independența militară în ceea ce privește loviturile strategice. Prin dezvoltarea acestor sisteme, Kievul reduce dependența de tehnologia occidentală și își extinde capacitatea de a lovi infrastructura militară și economică rusă dincolo de linia frontului.

Atacul asupra portului Novorossiysk – care a perturbat fluxul de petrol rusesc – este o dovadă a impactului pe care aceste arme îl pot avea asupra logisticii și finanțelor Moscovei.

Odată cu accelerarea producției acestor arme, Ucraina își consolidează poziția strategică și își schimbă postura dintr-o forță defensivă într-una capabilă să lovească eficient ținte aflate departe în teritoriul inamic.