Ucraina a utilizat recent noua sa rachetă de croazieră cu rază lungă de acțiune Flamingo, lovind o instalație rusă din Armiansk, Crimeea, transmite TrenchArt. Acest raid, considerat a fi prima utilizare pe scară largă a rachetei în luptă, a vizat o bază operată de FSB-ul rus (principala agenție de securitate și contrainformații), avariind mai multe aeroglisoare și ucigând un soldat rus.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Aceste ambarcațiuni pot fi folosite inclusiv pentru debarcări și misiuni speciale pe teritoriul ucrainean.

Deși pagubele materiale au fost reduse, atacul servește ca o „dovadă a conceptului” semnificativă pentru capacitățile de atac în profunzime, în continuă expansiune, ale Ucrainei. Racheta Flamingo, fabricată de compania Fire Point, are o rază de acțiune de 3.000 de km și transportă o ogivă de 1.050 de kg.

Fire Point este în prezent anchetată pentru că ar fi exagerat costurile și capacitățile produselor sale.

Strategia Ucrainei în campania strategică

Raidul de succes din Crimeea evidențiază un element-cheie al campaniei strategice a Ucrainei: degradarea apărării aeriene a Rusiei, pentru a face loc atacurilor cu rachete de croazieră. „Imaginați-vă că aveți drone care vă distrug apărarea aeriană timp de peste un an, țintind în mod specific TEL-urile și radarele în fiecare zi… și fără să vă dați seama că scopul campaniei era să deschidă cerul pentru rachetele de croazieră”, a remarcat analistul american Andrew Perpetua. Apărarea Rusiei, care include sisteme avansate S-300 și S-400, este întinsă pe un teritoriu vast. Generalul în retragere al armatei americane Mark Hertling confirmă această vulnerabilitate, afirmând: „Nu poți apăra totul”.

Această strategie, deși eficientă, prezintă riscuri pentru echipajele ucrainene. O încercare recentă de a lovi o țintă în Krasnodar Krai cu o rachetă Neptune mai mică a eșuat când un contraatac rus a distrus lansatorul ucrainean. Acest incident subliniază „campania de contraatac profund” desfășurată în prezent de Rusia, care expune echipajele ucrainene de rachete și drone la un risc din ce în ce mai mare.

Dacă ancheta Fire Point nu împiedică producția, Ucraina speră să crească producția de rachete Flamingo la șapte rachete pe zi până în octombrie, intensificându-și ofensiva pe distanțe lungi.