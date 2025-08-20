dark
Vehicul rusesc extrem de rar, gândit pentru o apocalipsă nucleară, observat în Ucraina / Ladoga, care este dotat cu fotolii capitonate, a fost folosit la Cernobîl / Blindatul, văzut ca un simbol al disperării rușilor

Andrei Manole
20 august 2025
vehicul militar ladoga
Vehicul militar Ladoga într-un atelier de reparații rusesc (Sursa foto: Btvt.info)
Un vehicul militar extrem de rar a fost observat din nou recent pe frontul din Ucraina. La sfârșitul anilor 1970, Biroul de Proiectare Kirovsky din Sankt Petersburg a fost însărcinat cu dezvoltarea modelului Ladoga, un vehicul de recunoaștere și comandă foarte specializat, conceput pentru războiul nuclear, transmite Euromaidan Press. Acest tanc scund și cu blindaj gros, fără turelă, a fost proiectat pentru a rezista la o apocalipsă nucleară, fiind dotat cu camere de supraveghere la distanță și cu o sursă proprie de oxigen. Designul era atât de unic, încât includea chiar și un interior ciudat de confortabil, cu fotolii capitonate.

Interiorul unui Ladoga.

Doar câteva dintre aceste vehicule cu șenile au fost produse (ar fi vorba de 5 unități), unul dintre ele fiind utilizat în zona de excludere de la Cernobîl după dezastrul din 1986.

Restul vehiculelor Ladoga au dispărut în mare parte până în martie 2024, când o dronă ucraineană ar fi zărit unul în apropierea pădurii Kreminna. Doar 17 luni mai târziu, un altul – sau posibil același – a fost văzut într-un șantier de reparații din Rusia, ceea ce sugerează că o parte semnificativă a micii flote ar putea fi utilizată în Ucraina.

T-80 based Command Vehicle called Ladoga.Only 5 units were made
byu/Brilliant_Ground1948 inTankPorn

Un simbol al disperării rusești?

Reapariția unui vehicul obscur, vechi de zeci de ani, subliniază eforturile armatei ruse de a înlocui pierderile masive de vehicule de luptă, potrivit jurnalistului specializat în defense David Axe. Cu nu mai puțin de 22.500 de vehicule și alte echipamente grele pierdute de la începutul războiului, Rusia se confruntă cu „demecanizarea” armatei sale mecanizate, cândva o forță de temut. Această disperare a dus la utilizarea vehicule ciudate care, înainte de război, se aflau în muzee sau erau de neimaginat pe câmpul de luptă.

Deși Ladoga nu a fost niciodată utilizat în scopul inițial, acela de a supraviețui unei apocalipse nucleare, acum este reprofilat pentru un război convențional. Fie că este utilizat ca vehicul de comandă, fie ca vehicul de asalt improvizat, prezența sa pe linia frontului evidențiază provocările logistice ale Kremlinului, mai remarcă Axe.

  • Andrei Manole este un jurnalist român specializat în tehnologie și apărare, cu articole publicate pe TechRider.ro. Analizează subiecte precum vehicule electrice, drone, securitate cibernetică și tehnică militară, combinând informații actuale cu perspective tehnice și geopolitice clare.

