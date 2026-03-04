Damen Shipyards Mangalia a intrat în proces de căutare a unui investitor strategic, în contextul în care administratorul judiciar, Casa de Insolvență Transilvania (CITR), a depus un plan de reorganizare la judecătorul-sindic, se arată într-un comunicat citat de Agerpres.

Potrivit CITR, planul prevede o reorganizare prin transfer de business, o structură juridică și operațională menită să asigure continuitatea activității șantierului, inclusiv preluarea angajaților și atragerea investițiilor necesare pentru menținerea capacităților tehnice. Mecanismul propus are ca obiective conservarea valorii activului, creșterea gradului de recuperare a creanțelor și menținerea în funcțiune a unui obiectiv considerat strategic pentru economie.

„Planul de reorganizare pe care l-am depus oferă cea mai solidă și realistă șansă pentru angajați de a-și păstra locurile de muncă și pentru șantier de a beneficia de investițiile necesare modernizării și relansării pe termen lung. Obiectivul nostru este clar: continuitate, investiții și protejarea forței de muncă”, a declarat Paul Dieter Cîrlănaru, CEO al CITR.

În paralel, sunt purtate discuții pentru contractarea unor noi proiecte de reparații navale, astfel încât activitatea curentă să fie menținută până la finalizarea transferului de business.

„În perioada următoare, vom demara discuții cu potențiali investitori și actori relevanți din industrie interesați de această oportunitate strategică. Asigurăm deplină transparență în proces și vom pune la dispoziția celor interesați toate informațiile necesare pentru o analiză riguroasă, inclusiv prin organizarea de vizite în șantier”, a precizat Florin Constantin, senior partner CITR și manager de proiect.

Planul urmează să fie supus votului creditorilor în cadrul Adunării creditorilor programate pentru 25 martie, iar ulterior va fi analizat de judecătorul-sindic în vederea confirmării.

Potrivit Europa Liberă România, miercuri, 4 martie 2026, pe platforma șantierului sunt așteptați reprezentanți ai MSC și Rheinmetall, care ar fi negociat separat, în ultimele luni, preluarea celui mai mare șantier naval românesc de la Marea Neagră.

Conform sursei citate, la întâlniri ar urma să participe și reprezentanți ai filialei locale Rheinmetall Automecanica SRL, o echipă de avocați și un reprezentant al KPMG. Prezența consultanților ar putea indica derularea unui audit și eventuale discuții preliminare pentru un acord, potrivit declarațiilor făcute pentru Europa Liberă de liderul Sindicatului Navalistul, Laurențiu Gobeajă.

Interes pentru șantier și-a manifestat anterior și compania turcă Desan Shipyard, menționată în presă ca posibil investitor după retragerea grupului olandez Damen.

Șantierul Naval Mangalia, cu o suprafață de peste un milion de metri pătrați, este cel mai mare din România și unul dintre cele mai mari din Europa. De-a lungul ultimelor decenii, a fost operat de grupuri internaționale, inclusiv sud-coreenii de la Daewoo și olandezii de la Damen, iar în prezent se află în procedură de insolvență.

Context

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat la începutul lunii februarie că dorește salvarea Șantierului Naval Mangalia prin implicarea acestuia în proiecte de construire a unor nave militare, inclusiv unele finanțate prin mecanismul Security Action for Europe (SAFE).

„Șantierul acela poate fi salvat doar dacă în perioada imediat următoare va produce astfel de nave”, a precizat ministrul.

Însă surse din industria de apărare cu expertiză navală au afirmat pentru TechRider.ro că o eventuală acordare a contractului de construire șantierului din Mangalia, pentru două nave militare puse pe lista SAFE, ar face imposibilă finalizarea acestora până în 2030, care este termenul-limită.

România vrea să achiziționeze, prin mecanismul european, două nave din categoria Offshore Patrol Vessel (OPV), cu un buget estimat la aproximativ 700 de milioane de euro.

Acestea vor avea, printre altele, rolul ca, alături de corveta din clasa Hisar cumpărată din Turcia, să protejeze perimetrul gazifer Neptun Deep, care va începe producția în 2027. UE se teme de posibilitatea unor sabotaje care să vizeze proiectul.