VIDEO Improvizație pentru a rezista roiurilor de drone FPV: Ucraina își blindează tancurile M-1 Abrams cu mii de țepi

Ștefan Munteanu
10 februarie 2026
Sursa foto: Captură video – TASS via X.com / Status-6 (War & Military News)
Armata ucraineană a transformat cel puțin unul dintre fostele tancuri australiene M-1A1 Abrams într-un tanc „Hedgehog” („arici”) de tip rusesc, relatează jurnalistul David Axe pe platforma Trench Art.

Un montaj video capturat de drone rusești, care a circulat luni pe rețelele de socializare, arată un M-1 imobilizat, purtând camuflajul verde și maro distinctiv al armatei australiene, precum și un cadru metalic care susține mii de țepi metalici realizați din cabluri industriale din aluminiu.

Videoclipul se întrerupe când o dronă lovește tancul imobilizat undeva în regiunea Zaporojie din sud-estul Ucrainei, unde regimentele și batalioanele de asalt ucrainene, profitând de întreruperea de săptămâna trecută a accesului Rusiei la comunicațiile prin satelit Starlink, au contraatacat Grupul de Forțe Dnipro al Rusiei.

Nu este clar cât de multe daune suplimentare a provocat lovitura asupra M-1. Ucraina a primit 49 de tancuri Abrams din Australia la sfârșitul anului trecut. Tancurile de 69 de tone, fabricate în anii 2000, completează cele aproximativ douăsprezece tancuri M-1A1 rămase Ucrainei, pe care Statele Unite le-au donat în 2023.

Citește și: România nu ar trebui să cumpere sute de tancuri americane Abrams, transmite o cunoscută publicație de apărare din SUA: „O idee proastă” / Noua flotă, cu motor cu turbină, „o insulă într-o mare de motoare diesel”

Este cunoscut faptul că numai două unități ucrainene operează tancuri M-1: Brigada 47 Mecanizată și Regimentul 425 de Asalt. Este posibil ca ambele unități să dețină o companie mare sau un batalion mic, fiecare cu câteva zeci de tancuri.

Brigada 47 Mecanizată și-a blindat constant fostele tancuri americane M-1 cu blindaj reactiv exploziv și cuști anti-drone. Regimentul 425 de Asalt a făcut în mod clar un pas mai departe și și-a blindat fostele tancuri australiene M-1 și cu țepi. Dacă mecanicii ucraineni sunt la fel de pricepuți ca mecanicii ruși, ar putea avea nevoie de patru zile pentru a transforma un tanc gol într-un arici.

Tancuri spinoase

Sudate pe un cadru metalic fixat cu șuruburi pe partea superioară a carcasei tancului, țepii de aluminiu ai unui tanc arici pot detona FPV-urile care se apropie de la o distanță sigură. Desigur, acest lucru are un cost: aplicarea țepilor adaugă greutate care afectează transmisia vehiculului și limitează de obicei mișcarea turelei sale.

În general, însă, adăugarea blindajului de tip „arici” sau a unei alte forme de protecție anti-drone duce la o creștere generală a capacității de supraviețuire a vehiculului.

Citește și: Tancul american Abrams în Ucraina nu a fost un experiment reușit – mai mult de jumătate au fost scoase din luptă / Unii experți au avertizat că vehiculul este nepotrivit pentru relieful ucrainean

În timp ce doar câteva FPV-uri ar putea distruge un tanc nemodificat, un operator ucrainean de drone a estimat recent că sunt necesare până la opt FPV-uri pentru a distruge un tanc acoperit cu straturi de placare metalică. Anul trecut, un tanc rusesc „hedgehog” a supraviețuit nu mai puțin de 69 de atacuri cu drone înainte ca al 70-lea să îl distrugă.

Fostul M-1 australian din Zaporojie era deja imobilizat și probabil abandonat când FPV-ul rus a intrat în acțiune. Nu este clar ce a blocat acel M-1, dar trebuie amintit că minele sunt cea mai mare amenințare la adresa mobilității vehiculelor blindate din Ucraina. O explozie la sol poate face ca un tanc să-și piardă șenilele, blocându-l și expunându-l la atacurile neîncetate cu drone.

Numărul de drone pe care Abrams le-a distrus înainte de a arde complet poate fi adevărata măsură a eficacității sale. În doctrina rusă, tancurile „hedgehog” nu luptă de fapt ca tancuri, al căror rol este să se apropie de inamic și să-l distrugă în luptă directă.

În schimb, ele funcționează ca breșe de asalt. Sarcina lor este de a conduce coloane de transportoare de infanterie prin terenul neutru, curățând minele și absorbind loviturile dronelor FPV pentru a proteja infanteria. Ar fi surprinzător dacă ucrainenii ar copia blindajul anti-dronă rusesc fără a copia și doctrina rusă asociată.

Astfel, nu este clar dacă tancul Abrams imobilizat în Zaporojie și-a îndeplinit misiunea, cea de a conduce infanteria către noi poziții, înainte de a fi distrus. Cartografii au observat unele avansuri superficiale ale Ucrainei în regiune în ultimele zile, dar fără progrese majore.

Citește și: BREAKING SUA autorizează Australia să trimită 49 de tancuri Abrams scoase din uz în Ucraina

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

