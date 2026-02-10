VIDEO Improvizație pentru a rezista roiurilor de drone FPV: Ucraina își blindează tancurile M-1 Abrams cu mii de țepi

Armata ucraineană a transformat cel puțin unul dintre fostele tancuri australiene M-1A1 Abrams într-un tanc „Hedgehog” („arici”) de tip rusesc, relatează jurnalistul David Axe pe platforma Trench Art.

Un montaj video capturat de drone rusești, care a circulat luni pe rețelele de socializare, arată un M-1 imobilizat, purtând camuflajul verde și maro distinctiv al armatei australiene, precum și un cadru metalic care susține mii de țepi metalici realizați din cabluri industriale din aluminiu.

Videoclipul se întrerupe când o dronă lovește tancul imobilizat undeva în regiunea Zaporojie din sud-estul Ucrainei, unde regimentele și batalioanele de asalt ucrainene, profitând de întreruperea de săptămâna trecută a accesului Rusiei la comunicațiile prin satelit Starlink, au contraatacat Grupul de Forțe Dnipro al Rusiei.

Russian fiber-optic FPV drone strikes a seemingly abandoned Australia-supplied M1A1 Abrams AIM main battle tank that was deployed by the Ukrainian military during a recent counterattack on the Zaporizhzhia front. The tank received a Hedgehog-style improvised armor. pic.twitter.com/c8E2MOF7zZ — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) February 9, 2026

Nu este clar cât de multe daune suplimentare a provocat lovitura asupra M-1. Ucraina a primit 49 de tancuri Abrams din Australia la sfârșitul anului trecut. Tancurile de 69 de tone, fabricate în anii 2000, completează cele aproximativ douăsprezece tancuri M-1A1 rămase Ucrainei, pe care Statele Unite le-au donat în 2023.

Este cunoscut faptul că numai două unități ucrainene operează tancuri M-1: Brigada 47 Mecanizată și Regimentul 425 de Asalt. Este posibil ca ambele unități să dețină o companie mare sau un batalion mic, fiecare cu câteva zeci de tancuri.

Brigada 47 Mecanizată și-a blindat constant fostele tancuri americane M-1 cu blindaj reactiv exploziv și cuști anti-drone. Regimentul 425 de Asalt a făcut în mod clar un pas mai departe și și-a blindat fostele tancuri australiene M-1 și cu țepi. Dacă mecanicii ucraineni sunt la fel de pricepuți ca mecanicii ruși, ar putea avea nevoie de patru zile pentru a transforma un tanc gol într-un arici.

Tancuri spinoase

Sudate pe un cadru metalic fixat cu șuruburi pe partea superioară a carcasei tancului, țepii de aluminiu ai unui tanc arici pot detona FPV-urile care se apropie de la o distanță sigură. Desigur, acest lucru are un cost: aplicarea țepilor adaugă greutate care afectează transmisia vehiculului și limitează de obicei mișcarea turelei sale.

În general, însă, adăugarea blindajului de tip „arici” sau a unei alte forme de protecție anti-drone duce la o creștere generală a capacității de supraviețuire a vehiculului.

În timp ce doar câteva FPV-uri ar putea distruge un tanc nemodificat, un operator ucrainean de drone a estimat recent că sunt necesare până la opt FPV-uri pentru a distruge un tanc acoperit cu straturi de placare metalică. Anul trecut, un tanc rusesc „hedgehog” a supraviețuit nu mai puțin de 69 de atacuri cu drone înainte ca al 70-lea să îl distrugă.

Fostul M-1 australian din Zaporojie era deja imobilizat și probabil abandonat când FPV-ul rus a intrat în acțiune. Nu este clar ce a blocat acel M-1, dar trebuie amintit că minele sunt cea mai mare amenințare la adresa mobilității vehiculelor blindate din Ucraina. O explozie la sol poate face ca un tanc să-și piardă șenilele, blocându-l și expunându-l la atacurile neîncetate cu drone.

Numărul de drone pe care Abrams le-a distrus înainte de a arde complet poate fi adevărata măsură a eficacității sale. În doctrina rusă, tancurile „hedgehog” nu luptă de fapt ca tancuri, al căror rol este să se apropie de inamic și să-l distrugă în luptă directă.

În schimb, ele funcționează ca breșe de asalt. Sarcina lor este de a conduce coloane de transportoare de infanterie prin terenul neutru, curățând minele și absorbind loviturile dronelor FPV pentru a proteja infanteria. Ar fi surprinzător dacă ucrainenii ar copia blindajul anti-dronă rusesc fără a copia și doctrina rusă asociată.

Astfel, nu este clar dacă tancul Abrams imobilizat în Zaporojie și-a îndeplinit misiunea, cea de a conduce infanteria către noi poziții, înainte de a fi distrus. Cartografii au observat unele avansuri superficiale ale Ucrainei în regiune în ultimele zile, dar fără progrese majore.

