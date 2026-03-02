Armata Statelor Unite a confirmat că trei aeronave de vânătoare F-15E Strike Eagle s-au prăbușit în Kuweit în timpul unei misiuni desfășurate în sprijinul Operațiunii Epic Fury, relatează Politico, The Guardian și DW.

Incidentul ar fi fost cauzat de un episod de „foc accidental” al apărării antiaeriene kuweitiene.

Potrivit unui comunicat transmis de United States Central Command, cele trei avioane zburau deasupra teritoriului kuweitian la ora 23:03 ET, pe 1 martie, când au fost implicate într-un incident descris drept aparent accidental.

Oficialii americani au precizat că sistemele de apărare aeriană ale Kuweitului ar fi identificat greșit aeronavele, deschizând focul asupra lor în context operațional.

Toți cei șase membri ai echipajelor – câte doi pentru fiecare aeronavă – s-au catapultat în siguranță înainte de impact.

Militarii au fost ulterior localizați și recuperați, fiind în prezent în stare stabilă, potrivit informațiilor oficiale.

Reprezentanții Pentagonului au arătat că autoritățile kuweitiene au recunoscut producerea incidentului.

Partea americană a transmis mulțumiri forțelor de apărare din Kuweit pentru sprijinul acordat în gestionarea situației și pentru cooperarea din cadrul operațiunii aflate în desfășurare.

Ancheta privind circumstanțele exacte ale incidentului este în curs, urmând să stabilească modul în care a fost posibilă identificarea eronată a aeronavelor aliate.

Oficialii au precizat că informații suplimentare vor fi comunicate pe măsură ce investigația avansează.