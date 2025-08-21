VIDEO Momentul când un tanc ucrainean a „pulverizat” de la câțiva metri distanță, cu un proiectil High-Explosive, o clădire în care se aflau militari ruși care au refuzat să se predea

Un tanc ucrainean din Brigada 116 Mecanizată a eliminat o unitate de infanterie rusă, de la mică distanță, folosind un proiectil High-Explosive, care se infiltrase în spatele liniilor frontului și se adăpostea într-o clădire pe jumătate demolată din orașul Kupiansk, transmite Euromaidan Press. Rușii ar fi refuzat să se predea.

Un proiectil High-Explosive (sau HE) este un tip de muniție care conține o cantitate mare de material exploziv, conceput pentru a exploda la impact sau la o distanță prestabilită de țintă. Spre deosebire de proiectilele care se bazează pe energie cinetică pentru a pătrunde blindajul (cum ar fi cele perforante), proiectilele High-Explosive provoacă daune în principal prin undă de șoc și fragmentare. Explozia eliberează o energie masivă, care distruge țintele prin forța undei de șoc și prin aruncarea de fragmente la viteze mari, capabile să avarieze vehicule neblindate, fortificații și personal.

O nouă realitate pe front

Această confruntare, deși reprezintă o victorie tactică pentru Ucraina, evidențiază o realitate nouă și îngrijorătoare pe câmpul de luptă: linia frontului a încetat să mai fie o barieră coerentă și defensibilă.

În schimb, frontul a devenit un vast teren neutru, o întindere poroasă de poziții de infanterie dispersate și ascunse și drone de supraveghere omniprezente. După cum a explicat analistul militar Andrew Perpetua, „realitatea este că nu există o linie de front coerentă”. Această schimbare se datorează în mare parte amenințării omniprezente a dronelor, care au forțat infanteria să se răspândească, făcând irelevante termenii militari tradiționali precum „încercuire” și „spargere”.

Lipsa acută de personal din Ucraina, estimată de Perpetua la aproximativ 100.000 de soldați de infanterie instruiți, agravează această problemă. Analistul Rob Lee a remarcat că unele părți ale frontului sunt atât de subțiri încât „mai puțin de 10 soldați apără fiecare kilometru de front”. Acest lucru a dus la o schimbare de tactică, infanteria evitând adesea angajarea directă, folosind în schimb drone pentru a detecta și elimina țintele.

Natura poroasă a frontului permite forțelor ruse să se infiltreze în echipe mici, ascunse, ghidate de drone pentru a evita detectarea. Perpetua a detaliat acest proces, explicând că mici echipe de pușcași avansează, așteaptă și „organizează ambuscade oportuniste”.

Aceste unități mici se adună apoi, pregătind terenul pentru grupuri mai mari de infanterie ușoară. Deși tancurile ucrainene au împiedicat rușii să stabilească o poziție sigură în Kupiansk, amenințarea subiacentă rămâne. Centrul ucrainean pentru strategii de apărare prevede că, dacă dinamica actuală se menține, Rusia va captura Kupiansk până la sfârșitul anului, profitând de avantajul numeric față de forțele ucrainene epuizate.

