VIDEO Cum a reușit un robot de luptă ucrainean să blocheze avansul armatei ruse timp de șase săptămâni

Timp de aproximativ șase săptămâni, trupele ruse aflate pe linia frontului din estul Ucrainei nu au reușit să avanseze într-un sector considerat vulnerabil, în pofida atacurilor repetate și a condițiilor meteo favorabile infiltrării.

Potrivit publicației The Telegraph, poziția nu era apărată de soldați, ci de un singur vehicul terestru fără pilot, înarmat cu o mitralieră grea.

Este vorba despre DevDroid TW 12.7, un robot de luptă utilizat de Corpul III Armat al Ucrainei, care a menținut foc continuu asupra forțelor ruse timp de 45 de zile consecutive. Deși atacurile aveau loc frecvent sub acoperirea ceții, ploii sau zăpezii, înaintarea trupelor ruse a fost respinsă de fiecare dată.

Vehiculul terestru fără pilot are dimensiuni reduse, comparabile cu cele ale unei mașini de tuns iarba, dar este echipat cu o mitralieră M2 Browning de calibru .50. Acesta poate fi operat de la o distanță de până la 24 de kilometri, fie prin telecomandă, fie folosind un sistem de navigație asistat de inteligență artificială. Viteza maximă este de aproximativ 7 km/h, iar robotul este conceput pentru deplasare pe teren accidentat.

Robotic warfare. For 45 days straight, a ground drone from Ukraine's 3rd Assault Brigade held the line instead of infantry, suppressing movements with machine gun fire. Operated remotely from cover, the DevDroid TW 12.7 kept the position secure without a single loss

Comandantul unității care a operat dispozitivul a declarat că desfășurarea DevDroid TW 12.7 marchează o schimbare semnificativă în modul de purtare a războiului, permițând respingerea atacurilor fără expunerea directă a soldaților. Potrivit acestuia, robotul a fost poziționat în mai multe puncte strategice într-o locație a cărei identitate nu a fost făcută publică.

La interval de aproximativ două zile, vehiculul era retras temporar pentru întreținere și realimentare cu muniție. Operațiunea era realizată de un echipaj aflat la circa 3,8 kilometri în spatele liniei frontului. În restul timpului, robotul rămânea în poziție, asigurând o prezență constantă și descurajând atacurile.

„În zonele unde în mod normal ar fi necesari între trei și șase soldați, un singur UGV a fost suficient”, a explicat Mikola „Makar” Zinkevici, comandantul companiei NC-13 Strike, unitate specializată în vehicule terestre fără pilot. El a subliniat că Rusia a încercat în mod repetat să exploateze condițiile de vizibilitate redusă pentru a se infiltra în grupuri mici, însă fiecare încercare a fost respinsă.

🔥Вперше в історії сучасної війни наземний робот знищив важку ворожу техніку противника. Розвідувально-ударний НРК Droid TW-12.7, який оснащений кулеметом Browning M2, впритул розстріляв російський МТ-ЛБ. Знищено не тільки техніку, а й завдано втрат для особового складу ворога.

Zinkevici a mai declarat că forțele ruse nu au realizat, timp de săptămâni întregi, că poziția era apărată exclusiv de un sistem autonom. Potrivit acestuia, nu au existat interceptări de informații electronice relevante, iar robotul nu a fost lovit pe durata misiunii.

DevDroid TW 12.7 este controlat în principal prin semnal radio, dar este echipat și cu funcții de inteligență artificială care îi permit să își stabilească traiectoria și să se adapteze mediului de luptă. Imaginile video publicate arată vehiculul deplasându-se pe teren dificil și executând foc susținut asupra pozițiilor ruse.

Zmiy Droid 12.7 — кодифіковано 🦾 Наша спільна розробка з Rovertech отримала допуск до експлуатації у Силах оборони. Zmiy Droid 12.7 — це поєднання броньованої платформи «Змій» та бойового модуля Wolly 12.7, об'єднаних універсальною системою керування НРК Droid Box.

👇🏼 pic.twitter.com/TOXbF3zFqS — DevDroid LLC (@devdroid_tech) January 7, 2026

Compania NC-13 Strike, înființată în septembrie 2025, s-a concentrat în ultimul an pe extinderea utilizării UGV-urilor atât în misiuni defensive, cât și ofensive. Alte versiuni ale sistemului au fost deja aprobate pentru utilizare pe linia frontului, inclusiv modele echipate cu lansatoare de grenade.

„Oriunde este posibil să înlocuiești un soldat cu un sistem fără pilot, acest lucru ar trebui făcut”, a spus Zinkevici, adăugând că cererea pentru astfel de tehnologii este în creștere. „Roboții nu sângerează”.

Cazul evidențiază rolul tot mai important al sistemelor autonome în conflictul din Ucraina, unde dronele aeriene și vehiculele terestre fără pilot preiau din ce în ce mai multe sarcini considerate anterior imposibil de realizat fără prezență umană directă.