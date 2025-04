VIDEO Un vehicul tactic F72 LD, folosit de forțele speciale ale SUA, observat în premieră pe frontul din Ucraina, deși nu era pe lista de echipamente furnizate Kievului

Bloggerul militar „Praise the Steph”, cu sediul în Cehia, a postat luni, 31 martie, pe conturile sale de X și BlueSky, o fotografie care arată vehiculul tactic M1297 A-GMV „Flyer 72 Light Duty (F72 LD)”, fabricat în SUA, în mâinile unei unități ucrainene de operațiuni speciale, relatează Kyiv Post.

Un F72 LD împreună cu alte câteva vehicule blindate a apărut în videoclipul postat pe Facebook de comandantul Regimentului 6 Ranger Separat al Forțelor pentru Operații Speciale din Ucraina. Este una dintre primele confirmări că acest vehicul specializat a intrat în serviciul ucrainean.

Rare Flyer 72 Light Duty (Flyer F72-LD), M1297 A-GMV in US designation, made by Flyer Defense, in the armament of 4th Separate Special Purpose Regiment "Ranger".

