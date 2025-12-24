dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Washingtonul interzice importul tuturor dronelor străine

Redacția TechRider
24 decembrie 2025
roi de drone
Sursa foto: Orbotix
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Comisia Federală de Comunicaţii din SUA a anunţat luni că interzice importurile tuturor modelelor noi de drone fabricate în străinătate şi ale unor componente critice, inclusiv de la producătorii chinezi DJI şi Autel, afirmând că acestea prezintă riscuri inacceptabile pentru securitatea naţională a SUA, a consemnat Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Decizia înseamnă că DJI, Autel şi alte companii străine de drone nu vor putea obţine aprobarea FCC necesară pentru a vinde noi modele „de drone sau componente critice” în SUA.

În decembrie 2024, Congresul SUA a ordonat ca DJI şi Autel să fie adăugate pe listă în termen de un an, cu excepţia cazului în care o analiză de securitate consideră oportună continuarea vânzărilor.

Această mişcare reprezintă o escaladare semnificativă a eforturilor Washingtonului de a reprima dronele fabricate în China în ultimii ani, după ce în septembrie Departamentul Comerţului a declarat că intenţionează să emită reguli pentru a restricţiona importurile de drone chinezeşti.

Lin Jian, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei, a declarat marţi că Beijingul se opune „interpretării excesiv de largi a conceptului de securitate naţională” de către SUA şi creării de liste „discriminatorii”. El a îndemnat Washingtonul să „îşi corecteze practicile greşite” şi să ofere un mediu echitabil pentru companiile chineze.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...