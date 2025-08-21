Cum alimentează China producția de drone Shahed a Rusiei – anchetă a organizației Frontelligence Insight

Producția pe scară largă a Rusiei de drone Shahed-136 proiectate în Iran, cunoscute sub numele de Geran-2, este concentrată în Zona Economică Specială Alabuga din Tatarstan. În timp ce Iranul a furnizat inițial proiectele și tehnologia, China a devenit principalul furnizor extern de componente critice, inclusiv motoare și sisteme de navigație, potrivit unei anchete a Frontelligence Insight, o organizație ucraineană de analiză militară care se bazează pe informații din surse deschise (OSINT).

Raportul intitulat „Alabuga: Inima producției rusești de drone Shahed” detaliază modul în care Rusia, printr-o rețea de intermediari, a crescut producția de drone de la câteva zeci pe lună în 2022 la zeci de mii pe lună în 2025.

Furnizori chinezi esențiali

Pentru a depăși blocajele din producție, în special în ceea ce privește motoarele și componentele electronice, Rusia a înființat mai multe companii intermediare, precum Drake LLC și Morgan LLC, pentru a importa bunuri de la furnizori chinezi. De exemplu, Drake LLC a importat componente pentru motoare de avion de la companii chineze precum Jinhua Hairun Power Technology, în timp ce Morgan LLC a importat bunuri în valoare de 4,83 milioane de dolari pentru producția de drone, inclusiv piese din aluminiu și baterii etichetate pentru utilizare în „operațiuni militare speciale”.

Mai multe firme chineze sunt identificate ca furnizori-cheie:

Limbach Aircraft Engine Co. : Această companie, deținută de Fujian Delong Aviation Technology din China, este un furnizor crucial de motoare și piese. Raportul menționează că Beijing Micropilot UAV Control System nu este producătorul real al motoarelor MD550 și MDR208, ci servește exclusiv ca revânzător. Motoarele sunt produse de Limbach Aircraft Engine Co.

: Această companie, deținută de Fujian Delong Aviation Technology din China, este un furnizor crucial de motoare și piese. Raportul menționează că Beijing Micropilot UAV Control System nu este producătorul real al motoarelor MD550 și MDR208, ci servește exclusiv ca revânzător. Motoarele sunt produse de Limbach Aircraft Engine Co. Redlepus TSK Vector Industrial Shenzhen Co Ltd. : Această companie, împreună cu Juhang Aviation Technology, a furnizat Rusiei componente pentru drone în valoare de zeci de milioane de dolari.

: Această companie, împreună cu Juhang Aviation Technology, a furnizat Rusiei componente pentru drone în valoare de zeci de milioane de dolari. Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co. Ltd. : Această companie este specializată în piese metalice de înaltă precizie, 99,8 % din exporturile sale către Rusia fiind destinate Morgan LLC, adesea în cadrul unor comenzi de apărare ale statului.

: Această companie este specializată în piese metalice de înaltă precizie, 99,8 % din exporturile sale către Rusia fiind destinate Morgan LLC, adesea în cadrul unor comenzi de apărare ale statului. Jinhua Hairun Power Technology Company Ltd.: Această firmă, a cărei destinație principală de export este Rusia, furnizează piese pentru motoare și kituri de pistoane.

Raportul subliniază că ceea ce Moscova pretinde a fi „producție 100% localizată este adesea doar o asamblare de piese chinezești”.

Sancțiunile au fost ineficiente din cauza naturii lor fragmentate, diferite companii fiind sancționate de SUA, UE sau Ucraina, dar nu în mod coordonat. Acest lucru creează lacune care permit continuarea comerțului.

În ciuda notificării Chinei din 2024 privind controlul exporturilor, care interzice anumite motoare de avion de mare putere, raportul arată că „acoperirea incompletă a codurilor HS creează lacune care permit producătorilor ruși să obțină în continuare tehnologii critice pentru UAV-uri”.

Dependența Rusiei de China este o decizie strategică ce îi permite să utilizeze în continuare drone ieftine, produse în masă, pentru lovituri susținute.

Raportul concluzionează că, pentru a contracara eficient această situație, țările occidentale trebuie să-și coordoneze sancțiunile și controalele la export, vizând atât producătorii ruși, cât și furnizorii lor chinezi.