dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Creierul de navigație al dronelor Shahed este acum disponibil online pe o mare platformă din China

Redacția TechRider
13 august 2025
drona de tip shahed in zbor
Dronă de tip Shahed. (Sursa foto: Depositphotos)
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

O componentă esențială pentru navigația dronelor de atac din seria Shahed (Geran-2 în Rusia), o antenă anti-bruiaj cu 11 elemente fabricată în China, este acum disponibilă pentru cumpărare pe AliExpress, potrivit specialistului ucrainean în război electronic Serhii Beskrestnov, transmite Defence Blog.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Beskrestnov a declarat că, deoarece utilizarea antenei în dronele Shahed este larg cunoscută, producătorul chinez a încetat să-i mai ascundă disponibilitatea. Antena, listată ca model TDXL-KGR1101 la un preț de aproximativ 3.290 de dolari, este proiectată pentru a proteja sistemele de navigație ale dronelor de interferențele războiului electronic.

Această capacitate permite dronelor Shahed să lovească cu precizie ținte chiar și în zone acoperite de sisteme avansate de bruiaj, reprezentând o amenințare pentru orice țară din raza lor de acțiune.

Detalii tehnice și aplicații

Descrierea produsului pe AliExpress evidențiază compatibilitatea acestuia cu sistemele de navigație BeiDou din China și cu GLONASS din Rusia. Producătorul susține că antena oferă „câștig unitar ridicat, performanță constantă pentru toate elementele anti-bruiaj, un model de fascicul larg și performanță puternică atât la unghiuri de elevație mari, cât și mici”.

Sursa foto: captură de ecran de pe AliExpress

De asemenea, este promovată ca fiind rezistentă la încercări de bruiaj simple și multiple. Carcasa antenei este construită din materiale speciale pentru a rezista la temperaturi extreme și coroziune, ceea ce o face potrivită pentru diverse aplicații mobile, inclusiv utilizări pe nave și vehicule.

Rezistența sistemului de navigație al dronelor Shahed a reprezentat o provocare semnificativă pentru apărătorii ucraineni. Aceste drone transportă focoase de 90 de kilograme capabile să provoace daune substanțiale țintelor urbane.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...