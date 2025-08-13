Creierul de navigație al dronelor Shahed este acum disponibil online pe o mare platformă din China

O componentă esențială pentru navigația dronelor de atac din seria Shahed (Geran-2 în Rusia), o antenă anti-bruiaj cu 11 elemente fabricată în China, este acum disponibilă pentru cumpărare pe AliExpress, potrivit specialistului ucrainean în război electronic Serhii Beskrestnov, transmite Defence Blog.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Beskrestnov a declarat că, deoarece utilizarea antenei în dronele Shahed este larg cunoscută, producătorul chinez a încetat să-i mai ascundă disponibilitatea. Antena, listată ca model TDXL-KGR1101 la un preț de aproximativ 3.290 de dolari, este proiectată pentru a proteja sistemele de navigație ale dronelor de interferențele războiului electronic.

Această capacitate permite dronelor Shahed să lovească cu precizie ținte chiar și în zone acoperite de sisteme avansate de bruiaj, reprezentând o amenințare pentru orice țară din raza lor de acțiune.

Detalii tehnice și aplicații

Descrierea produsului pe AliExpress evidențiază compatibilitatea acestuia cu sistemele de navigație BeiDou din China și cu GLONASS din Rusia. Producătorul susține că antena oferă „câștig unitar ridicat, performanță constantă pentru toate elementele anti-bruiaj, un model de fascicul larg și performanță puternică atât la unghiuri de elevație mari, cât și mici”.

De asemenea, este promovată ca fiind rezistentă la încercări de bruiaj simple și multiple. Carcasa antenei este construită din materiale speciale pentru a rezista la temperaturi extreme și coroziune, ceea ce o face potrivită pentru diverse aplicații mobile, inclusiv utilizări pe nave și vehicule.

Rezistența sistemului de navigație al dronelor Shahed a reprezentat o provocare semnificativă pentru apărătorii ucraineni. Aceste drone transportă focoase de 90 de kilograme capabile să provoace daune substanțiale țintelor urbane.