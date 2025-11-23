China a prezentat oficial la Dubai Airshow 2025 cea mai nouă dronă militară de mari dimensiuni, Wing Loong X, un vehicul aerian fără pilot despre care susține că este primul din lume capabil să desfășoare misiuni antisubmarin (ASW) în mod complet autonom, informează Interesting Engineering.

Deși exteriorul amintește de seriile anterioare Wing Loong, noul model ar reprezenta o schimbare radicală în capacitățile maritime ale Beijingului. Dacă afirmațiile sunt corecte, Wing Loong X ar putea transforma profund modul în care se desfășoară supravegherea submarinelor în regiuni strategice precum Marea Chinei de Sud.

Un colos aerian cu autonomie de aproape două zile

Drona are o anvergură a aripilor de peste 20 de metri, comparabilă cu cea a unui avion de dimensiuni medii, și poate zbura până la 40 de ore fără întrerupere, la o altitudine maximă de 10.000 de metri. Autonomia îi permite să supravegheze continuu puncte maritime sensibile, lucru dificil pentru aeronavele cu echipaj, care sunt limitate de oboseală, costuri și necesități logistice.

Unul dintre elementele esențiale ale Wing Loong X este capacitatea de a lansa mici senzori plutitori folosiți pentru detectarea submarinelor. În prezent, doar aeronavele cu echipaj, precum P-8 Poseidon aflate în dotarea SUA, pot îndeplini această sarcină.

Promisiunea unei operațiuni complet autonome

China afirmă că drona poate lansa senzori, poate analiza pe loc datele acustice prin algoritmi AI, clasifica țintele și chiar desfășura un atac. Potrivit rapoartelor, Wing Loong X ar putea transporta torpile antisubmarin de mici dimensiuni.

Dacă aceste capabilități sunt reale, drona ar putea nu doar identifica submarine, ci și urmări și elimina ținte autonom, fără intervenție umană. O flotă de 20–50 de astfel de drone, fiecare operând câte 40 de ore, ar transforma radical mediul submarin din Marea Chinei de Sud, ceea ce ar reduce avantajul tradițional al submarinelor, capacitatea de a rămâne nedetectate.

În plus, utilizarea dronelor ar elimina necesitatea construirii de aeronave antisubmarin cu echipaj, extrem de scumpe (fiecare P-8 Poseidon costă circa 220 de milioane de dolari și necesită un echipaj de 10–12 specialiști).

Cât este real și cât este prezentare de showroom?

În ciuda prezentării spectaculoase, experți în domeniul militar îndeamnă la prudență. Războiul antisubmarin este unul dintre cele mai complexe domenii militare, plin de erori, semnale false și dificultăți de interpretare. Inclusiv operatorii umani experimentați pot confunda balenele, zgomotele de fundal sau navele comerciale cu potențiale ținte.

Pentru a opera autonom, Wing Loong X ar trebui să combine corect informații din radar, sonar, senzori infraroșu și inteligență electronică, și să distingă între ținte reale și „fantome”. Dacă China a rezolvat chiar și o parte din aceste provocări, ar fi un progres tehnologic major. Totuși, experții militari occidentali subliniază că Beijingul are un istoric bogat în expunerea de prototipuri sau machete prezentate drept tehnologii mature.