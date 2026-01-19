Consorţiul rus Kalaşnikov, unul dintre cei mai mari producători de armament la nivel global, va prezenta în premieră, la expoziţia UMEX 2026 de la Abu Dhabi, versiunile modernizate ale dronelor Goliath 2.0 şi Karakurt 2.0, capabile să îşi schimbe frecvenţele radio pentru a face faţă interferenţelor generate de inamic, relatează EFE.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit unui anunţ publicat pe canalul oficial de Telegram al companiei, cele două aparate sunt destinate misiunilor de recunoaştere în spatele liniilor adverse, având capacitatea de a căuta, detecta, identifica şi urmări atât ţinte fixe, cât şi mobile.

Dronele sunt dotate cu sisteme de radiocomunicaţii rezistente la bruiaj

Kalaşnikov precizează că dronele sunt dotate cu sisteme de radiocomunicaţii rezistente la bruiaj, algoritmi de criptare integraţi şi mecanisme care permit modificarea pseudo-aleatorie a frecvenţelor de operare. Aceste caracteristici le permit să îşi îndeplinească misiunile de supraveghere chiar şi în condiţii de război electronic intens.

Preşedintele corporaţiei, Alan Luşnikov, a declarat pentru agenţia rusă TASS că ambele drone pot transmite date de telemetrie, comenzi de control şi imagini prin canale radio securizate, având totodată capacitatea de a schimba frecvenţele de lucru în timpul zborului. „Este o cerinţă extrem de actuală în contextul interferenţelor tot mai frecvente de pe câmpul de luptă”, a subliniat acesta.

În plus, dronele sunt echipate cu camere moderne, care combină capabilităţi de observare pe timp de zi cu senzori în infraroşu, montate pe platforme stabilizate hidraulic, pentru o captare precisă a imaginilor.

Experienţa războiului din Ucraina a evidenţiat rolul tot mai important al dronelor în conflictele moderne

Reprezentanţii Kalaşnikov au mai arătat că cele două sisteme sunt integrate într-o reţea de schimb de informaţii între mai multe platforme, datele colectate fiind transmise direct către structurile de comandament.

Experienţa războiului din Ucraina a evidenţiat rolul tot mai important al dronelor în conflictele moderne, determinând consorţiul Kalaşnikov să intre în producţia de masă a acestor aparate. Compania furnizează deja forţelor ruseşti alte tipuri de drone, inclusiv modele kamikaze KUB şi drone de recunoaştere SKAT 350M.

A şaptea ediţie a expoziţiei internaţionale UMEX şi SimTEX, dedicate sistemelor fără pilot şi instruirii, va avea loc la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, în perioada 20–22 ianuarie 2026.