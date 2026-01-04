China a adoptat o versiune revizuită a Legii Aviației Civile, care introduce pentru prima dată un cadru legal clar pentru reglementarea dronelor, potrivit informațiilor transmise de presa de stat, potrivit Reuters. Modificările au fost aprobate de Comitetul Permanent al Congresului Național al Poporului și vizează în special siguranța operațiunilor și certificarea tehnică a aeronavelor fără pilot.

Certificare obligatorie și cod unic de identificare

Un element-cheie al noii legislații îl reprezintă introducerea obligației de certificare a navigabilității pentru drone, acoperind un vid de reglementare existent până acum.

Legea va intra în vigoare la 1 iulie 2026 și se va aplica tuturor entităților implicate în proiectarea, producția, importul, întreținerea și operarea dronelor.

Totodată, producătorii vor fi obligați să atribuie fiecărei drone un cod unic de identificare, în conformitate cu reglementările naționale. Măsura are ca scop îmbunătățirea trasabilității și a controlului asupra unui sector aflat într-o expansiune rapidă.

Un domeniu strategic în plină expansiune

Revizuirea legislației are loc în contextul dezvoltării accelerate a așa-numitei „economii de joasă altitudine”, un domeniu strategic pentru China, care include activități comerciale desfășurate sub 3.000 de metri. Potrivit estimărilor realizate de Academia Chineză de Științe, Universitatea Peking și Administrația Aviației Civile a Chinei, acest sector ar urma să crească de la 1,5 trilioane de yuani în 2025 la peste 2 trilioane de yuani până în 2030.

Reglementări interimare și probleme de siguranță

China introdusese deja, din 2024, reglementări interimare care impun înregistrarea dronelor civile pe nume reale. Acestea prevăd însă că dronele micro, ușoare și mici nu necesită certificare de navigabilitate, spre deosebire de cele medii și mari, care trebuie aprobate de autoritatea aeronautică. Autoritățile recunosc că extinderea rapidă a pieței dronelor a depășit ritmul reglementării. În ultimii ani, mai multe orașe au raportat întârzieri ale zborurilor comerciale cauzate de operațiuni ilegale cu drone, situații sancționate ulterior cu amenzi.

Impact asupra industriei și logistica cu drone

Noile cerințe vor avea impact asupra unor companii importante din sector, precum DJI și EHang.

În același timp, logistica cu drone câștigă teren.

Potrivit Ministerului Transporturilor, în 2024 au fost livrate 2,7 milioane de colete cu ajutorul dronelor. Companii de comerț electronic și livrări, precum JD.com și Meituan, au anunțat investiții în acest domeniu. JD Logistics a testat deja rețele de livrare cu drone în mai multe provincii și a declarat că acestea pot reduce timpii de livrare în zonele rurale cu până la 70%.