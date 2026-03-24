Startup-ul Orbotix Industries, condus de antreprenorul român Bogdan Ochiană, adoptă strategic modelul „microfabricilor” de drone distribuite pe Flancul Estic al NATO, în loc să investească zeci de milioane într-o singură unitate uriașă. Conceptul este considerat inovator pentru industria de apărare, care preferă de obicei investiții în unități de producție mari.

Deoarece asamblarea dronelor nu necesită echipamente de o complexitate extremă, acest model descentralizat permite deschiderea unor mici unități direct în țările aliate cumpărătoare, a explicat Ochiană la podcastul Frontier Defense (Ep. 5).

Astfel, sunt satisfăcute rapid cerințele obligatorii de offset local. „Noi preferăm microfabricile pentru că fiecare țară vrea ceva local”, a declarat Ochiană.

„În principiu, noi și industria de drone facem 90% asamblare. Mai exact, luăm componentele PCB din Spania, unitățile radio din Germania sau Canada, camerele din altă parte, plasticul de aici și le asamblăm. Sunt necesare anumite procese electronice și testări, iar asta este tot. Deci valoarea adăugată în ceea ce noi numim mereu producție provine de fapt, în proporție de 90%, din asamblare”, a explicat antreprenorul.

El a adăugat că este mult mai ușor să deschidă o mică fabrică în Estonia, Polonia, Ucraina sau România decât să investească 20 de milioane de euro într-o singură unitate mare. Orbotix Industries produce drone autonome, capabile să acționeze în roiuri, pentru sectorul militar și pentru cel civil.

Microfabricile, greu de scos din funcțiune simultan

Într-o zonă cu o sensibilitate ridicată, cum este Flancul Estic, o singură fabrică uriașă reprezintă un punct critic de vulnerabilitate. În caz de război, distrugerea unei microfabrici nu oprește complet producția, așa cum se poate întâmpla în cazul facilităților de mari dimensiuni.

Totodată, microfabricile sunt mai greu de scos din funcțiune simultan și sunt mai ușor de securizat decât un complex industrial de zeci de hectare. De asemenea, produsele sunt fabricate mai aproape de utilizatorul final, fie că este vorba despre clienți civili sau militari, fapt care reduce costurile de transport și timpul de livrare.

În România, fabrica de drone autonome a Orbotix de la Brașov, care va fi deschisă în curând, va avea o capacitate de până la 800 de unități lunar. Pentru a extinde producția, startup-ul a anunțat recent semnarea unui memorandum de înțelegere strategic cu compania de stat Romaero. Parteneriatul vizează o capacitate de producție de până la 1.500 de UAV-uri în fiecare lună.