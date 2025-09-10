Legea care permite doborârea dronelor care intră pe teritoriul României nu are norme de aplicare, deși Nicușor Dan dă asigurări că România ar acționa ca Polonia într-o situație similară / Când ar putea fi aprobate?

Legea care permite doborârea vehiculelor aeriene care intră neautorizat pe teritoriul României a fost promulgată de Ilie Bolojan pe când era președinte interimar, dar încă nu are norme de aplicare, deși au trecut câteva luni de atunci. Acestea ar putea fi aprobate în următorul CSAT, potrivit Digi24. Tot atunci, ar putea fi discutată și desecretizarea ajutorului oferit Ucrainei. Potrivit informațiilor TechRider, următoarea întrunire a Consiliul Suprem va fi luna aceasta, în septembrie.

Normele de aplicare ale unei legi sunt un ansamblu de reguli și proceduri care explică în detaliu modul în care o lege trebuie pusă în practică. Practic, ele servesc ca un ghid pentru ca legea să poată fi aplicată corect și uniform.

Însă, în caz de forță majoră, Armata Română poate doborî aceste vehicule aeriene. Este vorba de situațiile în care dronele sau alte tipuri de vehicule aeriene reprezintă o amenințare sigură pentru populație sau infrastructură.

În Polonia, 19 drone rusești au fost doborâte în spațiul aerian polonez. Nicușor Dan a spus că procedurile sunt pregătite pentru ca România să acționeze la fel. Șeful statului a subliniat că oamenii nu trebuie să fie îngrijorați, iar gradul de alertă în România nu a fost ridicat, transmite G4Media.

„Solidaritate cu Polonia. A fost o măsură justificată, toate statele NATO și-au exprimat solidaritatea. Noi nu am avut incidente de acest fel, ce am avut noi a fost accidental. Dacă se va întâmpla, procedurile sunt pregătite pentru a reacționa la fel, numai că oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”, a declarat președintele.