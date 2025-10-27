PRIMELE IMAGINI: Carfil dezvăluie dronele Cuda și Sirin, produse la Brașov — UAV-urile, testate intensiv în SUA / Demonstrații și cu alte produse, inclusiv un flashbang anti-urși și muniții lansate din drone

Compania Carfil din Brașov va face demonstrații ale produselor sale în poligonul de trageri din Hărman, în perioada 27-30 octombrie, iar punctul culminant al evenimentului va fi o sesiune de prezentare a dronelor Cuda și Sirin, produse de companie în România în parteneriat cu americanii de la Periscope Aviation.

Cele două drone „au ajuns în țară săptămâna trecută, după teste intensive în SUA și un update de software”, a declarat un reprezentant al companiei pentru TechRider.

Cuda și Sirin sunt modele de recunoaștere cu patru elice (quadcoptere) și cu rezistență ridicată la bruiaj.

Cuda poate transporta în mod normal 1,5 kg de senzori și echipamente, iar durata de zbor este de 26 de minute.

Sirin se remarcă prin faptul că are capacitate mare de transport, de până la 14,5 kg, și poate fi folosită pentru zbor maritim. Drona poate zbura 36 de minute la un plafon maxim de 5.000 m.

Cele două drone nu vor zbura la eveniment, deoarece mai trebuie parcurse „anumite etape legale privind înregistrarea lor”.

Carfil va organiza, de asemenea, demonstrații cu diferite muniții produse de Carfil, inclusiv unele lansate din drone. Vor fi făcute și trageri cu un dispozitiv dual-purpose de tip flashbang, care poate fi utilizat inclusiv pentru alungarea urșilor atunci când pun în pericol comunități sau proprietăți.

Alte produse din portofoliul companiei vor fi expuse pentru vizitatori.

„Este primul eveniment de acest fel organizat de o companie din industria locală de apărare. Vom prezenta, în special prin demonstrații live, echipamente produse în mod tradițional [de Carfil], dar și echipamente noi”, a adăugat reprezentantul companiei.

