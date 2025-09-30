Recapitulare: Care țări din Europa au detectat recent drone suspecte în spațiul lor aerian?

Incursiunile misterioase ale dronelor au crescut recent în toată Europa, afectând cel puțin zece țări, inclusiv flancul estic al NATO și statele nordice, transmite Euronews. Acest nivel fără precedent de perturbare a determinat Uniunea Europeană să lanseze inițiativa unui „zid de drone” de-a lungul frontierei sale estice.

Incidentele sunt răspândite și îngrijorătoare. Polonia a înregistrat una dintre cele mai semnificative încălcări, forțele armate doborând cel puțin 19 drone rusești pe 9 septembrie, într-un incident calificat drept „act de agresiune”.

În mod similar, România a raportat încălcări ale spațiului aerian de către drone rusești, inclusiv o dronă kamikaze de tip Shahed 136 (numită de ruși Geran), detectată pe 13 septembrie în apropierea frontierei cu Ucraina.

În statele baltice, o dronă înarmată cu explozibili a fost găsită în Lituania la sfârșitul lunii iulie, după ce a traversat granița din Rusia, determinând un apel către NATO pentru consolidarea apărării aeriene.

Amenințarea se extinde spre vest

Amenințarea se extinde spre vest, către infrastructura critică. Danemarca și Norvegia au înregistrat activități coordonate ale dronelor deasupra mai multor aeroporturi, inclusiv Copenhaga și Oslo, forțând închiderea temporară a acestora. Viceprim-ministrul danez a calificat activitatea drept „un atac hibrid, cu o abordare sistemică”, în apropierea infrastructurii vitale. Ca urmare, guvernul danez a interzis temporar toate zborurile comerciale cu drone.

Germania și-a intensificat, de asemenea, măsurile de apărare împotriva dronelor, după multiple incidente, iar Franța a raportat drone neidentificate deasupra unei baze militare care antrenează soldați ucraineni.