Mai multe start-up-uri europene specializate în tehnologia de apărare se pregătesc pentru noi runde de finanțare în 2026, pe fondul cererii crescute de arme și sisteme militare inovative în regiune, relatează Financial Times.

Anul 2025 a marcat un nivel record pentru investițiile în acest sector, cu capital strâns aproape de 9 miliarde de dolari, iar start-up-urile continuă să se concentreze pe dezvoltarea de sisteme rapid implementabile, eficiente din punct de vedere al costurilor și inovatoare, pentru armatele europene și pentru piețele internaționale.

Printre companiile care au anunțat pachete recente de finanțare se numără:

Frankenburg Technologies (Estonia) – dezvoltă sisteme anti-dronă bazate pe inteligență artificială, cu costuri reduse și timp scurt de implementare.

Tytan Technologies (Germania) – concentrată pe sisteme de apărare și armament modular.

Quantum Systems (Germania) – producător de drone și soluții aeriene autonome pentru supraveghere și aplicații militare.

Contextul investițiilor

Creșterea interesului pentru start-up-urile europene din apărare este amplificată de conflictele recente din Orientul Mijlociu, care au evidențiat importanța rapidității în dezvoltarea armamentului și a sistemelor de apărare, dar și de nevoia de a dezvolta tehnologii scalabile și accesibile, care să poată fi implementate rapid în teatrele de operațiuni.

Deși interesul european crește, multe start-up-uri încă depind de investitori din SUA pentru finanțări majore. Conform analizelor industriei:

Peste o treime din capitalul strâns anul trecut de start-up-urile europene a provenit de la investitori nord-americani.

de start-up-urile europene a provenit de la investitori nord-americani. Investițiile europene în tehnologia de apărare rămân semnificativ mai mici decât cele americane: în ultimul deceniu, capitalul de risc direcționat către apărare a fost de 8,5 ori mai mare în SUA decât în Europa, potrivit Boston Consulting Group.

Provocări pentru Europa

Experții subliniază că pentru a-și menține competitivitatea, Europa trebuie să crească volumul capitalului local investit în sector, astfel încât start-up-urile să poată să dezvolte produse de apărare scalabile, să reducă dependența de finanțarea externă și să răspundă mai rapid cererii interne.

Aceste tendințe indică faptul că 2026 va fi un an crucial pentru consolidarea ecosistemului de apărare european, prin atragerea de investiții private și prin dezvoltarea de soluții inovatoare, eficiente și independente de capitalul nord-american.