Startup-ul german Helsing a prezentat drona de patru tone, „Europa”, care promite să schimbe radical războiul aerian al viitorului

George Radu
26 septembrie 2025
Drona CA-1Europa
Drona CA-1 Europa. Credit foto: PETER KNEFFEL / AFP / Profimedia
Compania germană de apărare Helsing a prezentat joi, lângă München, un nou model de dronă de luptă autonomă, un sisteme aerian capabil să schimbe radical modul în care se desfășoară confruntările militare, relatează Reuters.

Modelul expus, denumit „CA-1 Europa”, are aproximativ patru tone și se remarcă printr-un design angular, conceput pentru a funcționa atât în roiuri de drone autonome, cât și în colaborare directă cu avioane pilotate. Scopul este crearea unei forțe aeriene flexibile, mai rapide și mai greu de contracarat de adversari.

Helsing a anunțat că primul zbor al dronei este programat pentru 2027, urmând ca sistemul să fie disponibil pentru operațiuni militare în termen de patru ani de la acest debut.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

