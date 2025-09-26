Startup-ul german Helsing a prezentat drona de patru tone, „Europa”, care promite să schimbe radical războiul aerian al viitorului

Compania germană de apărare Helsing a prezentat joi, lângă München, un nou model de dronă de luptă autonomă, un sisteme aerian capabil să schimbe radical modul în care se desfășoară confruntările militare, relatează Reuters.

Modelul expus, denumit „CA-1 Europa”, are aproximativ patru tone și se remarcă printr-un design angular, conceput pentru a funcționa atât în roiuri de drone autonome, cât și în colaborare directă cu avioane pilotate. Scopul este crearea unei forțe aeriene flexibile, mai rapide și mai greu de contracarat de adversari.

Helsing a anunțat că primul zbor al dronei este programat pentru 2027, urmând ca sistemul să fie disponibil pentru operațiuni militare în termen de patru ani de la acest debut.